Attesa per il debutto di Sinner nel singolare a Montecarlo: ecco quando e dove giocherà

Cresce l'attesa per il debutto di Jannik Sinner nel singolare dell'Atp 1000 di Montecarlo, competizione prestigiosa e dall'indubbio fascino con cui si apre il percorso dei quattro grandi tornei sul rosso, che culminerà, dopo le tappe di Madrid e Roma, con il Roland Garros.

La prima parte della stagione per il tennista italiano, attualmente al secondo posto del ranking dietro Novak Djokovic, è stata a dir poco entusiasmante, coi successi all'Australian Open, all'Atp 500 di Rotterdam e all'Atp 1000 Miami. Tutte vittorie ottenute su cemento, al momento la superficie sulla quale Jannik riesce a esprimere il suo miglior tennis. Resta quindi la grande curiosità di comprendere quale sarà il suo livello dopo il grande salto in avanti fatto in questo magico 2024 anche sulla terra battuta, dato che sul rosso fino ad oggi non ha mostrato la stessa solidità. Delle 17 finali Atp sinora raggiunte (13 delle quali vinte), solo una è stata disputata sulla terra battuta: bisogna tornare indietro fino al 31 luglio del 2022, quando il nostro tennista riuscì a prevalere all'Atp 250 di Umago contro Carlos Alcaraz col risultato di 6-7, 6-1, 6-1.

Dopo il debutto in doppio al fianco di Lorenzo Sonego, che si è purtroppo concluso con la sconfitta della coppia azzurra contro il duo belga formato da Joran Vliegen e da Sander Gillé, Jannik è pronto a scendere in campo a Montecarlo anche nel singolare. Il suo esordio è previsto nella giornata di domani, mercoledì 10 aprile: dopo il bye al primo turno, il numero due al mondo si troverà a fronteggiare il vincitore del match tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina. Verosimilmente l'incontro verrà disputato sul campo centrale Court Rainier III.

Nei testa a testa l'azzurro è in vantaggio per 1-0 sul tennista spagnolo, contro il quale ebbe la meglio a Dubai nel 2022 vincendo in tre set, mentre contro Korda il bilancio è di 1-1: Jannik vinse nel 2021 a Washington in due set molto combattuti, ma perse nel 2023 ad Adelaide.

Il match verrà trasmesso in esclusiva televisiva su Sky, mentre in streaming sarà disponibile agli abbonati su Sky Go e sulla piattaforma live on demand NOW.

Il bilancio di Jannik a Montecarlo documenta un progressivo miglioramento fin dal suo esordio. Al debutto, nel 2021, il tennista azzurro fu sconfitto in due set da Novak Djokovic, in quello che risulta il primo confronto in assoluto tra i due. L'anno dopo, invece, Jannik lottò come un leone nei quarti di finale, dove uscì sconfitto dall'allora numero 3 al mondo Alexander Zverev in una partita della durata di oltre tre ore.

Ultima apparizione quella dello scorso anno, quando raggiunse le semifinali, cedendo in tre set contro Holger Rune.