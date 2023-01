Australian Open: chi ne ha vinti di più? Ecco quanto guadagna il vincitore

L'attesa è finita: gli Australian Open, primo Grande Slam della stagione, in programma sui campi di Melbourne Park, hanno avuto il via il 16 gennaio e termineranno domenica 29 gennaio, il giorno della finale maschile.

Il torneo vede di fronte i migliori giocatori del circuito, tranne il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, fuori per infortunio. Il campione in carica Nadal e il nove volte vincitore Djokovic, proveranno a resistere alle nuove leve, su tutti Medvedev e Tsitsipas, i rivali più temibili per la vittoria finale. Come sempre non si escludono sorprese, che potrebbero arrivare anche dall'azzurro Jannik Sinner.

Di certo non mancherà lo spettacolo, ecco perché chi ama il tennis farà bene a non perderne nemmeno un minuto. Chi lo segue poco invece avrà di sicuro tante curiosità su questo torneo. Dove si gioca? Chi ha trionfato nel 2022? Chi l'ha vinto più volte? Quanto guadagna il vincitore? E soprattutto dove vederlo in tv? Proviamo a rispondere a tutte le domande.

Men on a mission



Who is your tip for the #AO2023 men’s singles title? pic.twitter.com/abQPGTINrp — #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2023

Dove si giocano gli Australian Open

Gli Australian Open si disputano a Melbourne Park, un grande impianto costruito nel 1988, che ospita durante l'anno numerosi eventi sportivi oltre che concerti di star della musica mondiale. Il campo centrale, la Rod Laver Arena, può ospitare 20.000 spettatori ed è dotato di copertura mobile e può essere dunque richiuso in caso di pioggia o caldo estremo. Nel corso degli anni il torneo ha avuto numerose evoluzioni. Innanzitutto la sede, spostata nel tempo in cinque diverse città australiane: Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth, e due neozelandesi: Christchurch, Hostings.

All'inizio a causa della sua lontananza geografica pochissimi giocatori stranieri partecipavano al torneo. Proprio per questo a contendersi la vittoria finale erano soprattutto tennisti australiani. Nel 1988 arriva la svolta con la costruzione del Melbourne Park e il cambio di superficie. Non si gioca più sull'erba, e le tribune non sono più di legno: i nuovi campi sono in cemento gommoso chiamato Rebound Ace e gli impianti diventano avveniristici. Con questa rivoluzione nessuno più rinuncia allo Slam di inizio da stagione e gli Australian Open diventano definitivamente all'altezza degli altri tre Major.

Chi ha vinto l'edizione 2022

L'edizione 2022 è stata una delle più discusse della storia e ha visto l'esclusione del campione in carica Djokovic, con l'espulsione dall'Australia a causa del mancato vaccino per il Covid-19, dopo un lungo braccio di ferro con il governo di Canberra. A conquistare il torneo è stato lo spagnolo Rafa Nadal, tornato alla vittoria dopo il successo del 2009. Una finale indimenticabile per il mancino di Manacor, che sotto di due set ha superato con un'incredibile rimonta il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5, conquistando il 21° trionfo in uno Slam. Il torneo femminile è stato conquistato invece dalla tennista di casa Ashleigh Barty, vincitrice contro la statunitense Danielle Collins, battuta in due set 6-3 7-6. Questo è stato l'ultimo torneo della campionessa australiana, che ha poi annunciato il ritiro a marzo 2022.

L'albo d'oro

In testa all'albo d'oro c'è Novak Djokovic con nove successi. Il campione serbo ha staccato Roger Federer e Roy Emerson, fermi a quota sei, con la vittoria nel 2019. Segue poi con quattro vittorie lo statunitense Andre Agassi e l'australiano Ken Rosewall insieme a due aussie del passato, Pat Hoara Wood e Jack Crawford. Tre successi invece per il mito Rod Laver, lo svedese Mats Wilander e l'australiano Adrain Quist. Con due vittorie spiccano tra gli altri Rafa Nadal, Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, John Newcombe, Guillermo Vilas.

9 vittorie Novak Djokovic

Novak Djokovic 6 vittorie Roger Federer, Roy Emerson

Roger Federer, Roy Emerson 4 vittorie Andre Agassi, Ken Rosewall, Pat Hoara Wood, Jack Crawford

Andre Agassi, Ken Rosewall, Pat Hoara Wood, Jack Crawford 3 vittorie Rod Laver, Mats Wilander, Adrian Quist

Rod Laver, Mats Wilander, Adrian Quist 2 vittorie Rafa Nadal, Pete Sampras, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, John Newcombe, Guillermo Vilas, Johan Kriek, Ashley Cooper, Frank Sedgman, John Bromwich, James Anderson, Tony Wilding

In campo femminile invece guida la classifica l'australiana Margaret Smith Court con undici vittorie. Segue Serena Williams con sette successi davanti a due aussie del passato Nancye Wynne (6) e Daphne Akhurst (5). Appaiate a quota quattro Steffi Graf e Monica Seles, insieme alla tennista di casa Evonne Goolagong. Tre successi poi per Martina Navratilova, Martina Hingis e Joan Hartigan.

11 vittorie Margaret Smith Court

Margaret Smith Court 7 vittorie Serena Williams

Serena Williams 6 vittorie Nancye Wynne

Nancye Wynne 5 vittorie Daphne Akhurst

Daphne Akhurst 4 vittorie Steffi Graf, Monica Seles, Evonne Goolagong

Steffi Graf, Monica Seles, Evonne Goolagong 3 vittorie Martina Navratilova, Martina Hingis, Joan Hartigan

Martina Navratilova, Martina Hingis, Joan Hartigan 2 vittorie Naomi Osaka, Victoria Azarenka, Jennifer Capriati, Hana Mandlikova, Chris Evert, Mary Carter, Thelma Long, Coral Buttsworth, Margaret Molesworth Dominant Down Under @DjokerNole pic.twitter.com/Ld6THkbX31 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2023

I record degli italiani

Nessun tennista italiano ha mai vinto nel singolare. Il risultato migliore appartiene a Matteo Berrettini, arrivato lo scorso anno in semifinale. Si erano fermati ai quarti, Giorgio De Stefani (1935) Nicola Pietrangeli (1957) Cristiano Caratti (1991) e Jannik Sinner (2022). In campo femminile i quarti di finali sono il miglior risultato raggiunto da Adriana Serra Zanetti (2002) Francesca Schiavone (2011) Sara Errani (2012) Flavia Pennetta (2014).

Grandi vittorie sono arrivate in doppio prima con Flavia Pennetta, vincitrice insieme all'argentina Gisela Dulko nel 2011. Successo tutto italiano per la coppia Sara Errani e Roberta Vinci prima nel 2013 e poi nel 2014. Infine in campo maschile Fabio Fognini e Simone Bolelli si aggiudicano il torneo nel 2015.

Quanto vale il montepremi

Il prize money toccherà la cifra di 48,3 milioni di euro da distribuire tra tutti i tabelloni principali (doppi inclusi) e quelli di qualificazione di singolare maschile e femminile. L’aumento è del 3,4% rispetto al 2022 e si colloca in una tendenza di crescita ininterrotta a partire dal 2003, quando il totale era inferiore a 20 milioni di dollari australiani. Ecco il montepremi del singolare maschile e femminile.

Primo turno – 68.880 €

– 68.880 € Secondo turno – 102.970 €

– 102.970 € Terzo turno – 147.750 €

– 147.750 € Ottavi di finale – 219.270 €

– 219.270 € Quarti di finale – 359.930 €

– 359.930 € Semifinalista – 599.600 €

– 599.600 € Finalista – 1.053.380 €

– 1.053.380 € Vincitore – 1.924.500 €

Dove vedere il torneo

Gli Australian Open 2023 saranno trasmessi in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+, la piattaforma streaming con tutti i campi a disposizione a partire da lunedì 16 gennaio 2023 con i primi match del tabellone principale. Solo in live streaming digitale su Discovery+ si potrà godere della copertura totale dei campi per seguire tutti i tuoi tennisti preferiti con un'offerta unica nel suo genere.

Anche gli abbonati a Dazn, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e potranno guardare gli Australian Open a partire dal 16 gennaio 2023, giorno di inizio torneo del tabellone principale. Al commento si alterneranno i telecronisti Jacopo Lomonaco, Federico Ferrero e Riccardo Bisti. Si gioca con sessioni dall'1 di notte ora italiane e con sessioni dalle 9.30 in Italia.