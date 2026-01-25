Australian Open, derby Sinner-Darderi: i precedenti e dove vedere la gara

Il tennis italiano è più in forma che mai e ha iniziato l'anno alla grande: tre qualificati per gli ottavi di finale degli Australian Open con un azzurro sicuramente ai quarti di finale al termine della sfida-derby tra Jannik Sinner e Luciano Darderi (lunedì 26 gennaio dalle ore 8 orario italiano) nella speranza che anche Lorenzo Musetti possa superare l'ostacolo Fritz. Occhi puntati

Come stanno gli azzurri

Nel dettaglio, il tabellone di Melbourne metterà di fronte il nostro numero uno con l'attuale numero 25 del ranking Atp, il 26enne con origini argentine. Se è vero che Sinner se l'è vista brutta al terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri per il troppo caldo e i crampi accusati nel corso della gara, Darderi ha superato in quattro set l'ostacolo russo Karen Khachanov centrando il primo ottavo Slam della sua carriera. " Penso di aver gestito molto bene i nervi nei momenti importanti, questa è stata la chiave ", ha poi dichiarato al termine della gara.

I precedenti Sinner-Darderi

È chiaro che l'altoatesino ha i favori del pronostico ma le partite, come insegna uno sport molto imprevedibile come il tennis, vanno giocate fino alla fine. Tra l'altro, la sfida tra Sinner e Darderi è un inedito assoluto dal momento che i due non si sono ancora mai incrociati nemmeno una volta in carriera. Se su Sinner sappiamo ormai (quasi) tutto, Luciano Darderi sta scalando la classifica Atp mostrandosi ogni anno che passa un atleta sempre più solido e completo. ll colpo più efficace è il dritto, la superficie dove si trova meglio è la terra battuta mentre il torneo preferito è il Roland Garros di Parigi.

Darderi ha conquistato il suo primo titolo dell'Atp Tour a Cordoba sconfiggendo Bagnis nella terza finale tra due qualificati da quando è stato istituito l'Atp Tour nel 1990. Nel 2025 ha vinto i tornei di Bastad e Umag in due settimane consecutive a luglio, dopo il titolo di Marrakech ad aprile. Nato in Argentina, ha iniziato a giocare a tennis all'età di 4 anni con il padre Luciano Enrique, ex tennista e attuale allenatore.

Dove vedere la gara

Come anticipato, Sinner e Darderi si daranno battaglia nel pomeriggio

australiano di lunedì 26, le ore 8 del mattino in Italia. Gli appassionati potranno seguire la gara sui canali Eurosport disponibili, dietro abbonamento, su Dazn, Discovery+ ma anche sulla nuova piattaforma HBO Max e su Tim Vision.