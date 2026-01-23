Australian Open, Paolini non è in forma: Jovic la elimina in due set

Si ferma prima del previsto l'avventura australiana di Jasmine Paolini (numero 8 del mondo) che, soprattutto a causa di un malessere fisico, perde la sua gara del terzo turno degli Australian Open contro l'americana Iva Jovic, 18 anni e numero 27 del ranking Wta, la quale si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-6 dopo un'ora e 48 minuti di gioco.

Dando sicuramente merito all'avversaria di origini serbe, molto talentuosa e sempre più forte ma che per la prima volta nella sua carriera riesce a sconfiggere una top ten, la tennista toscana nel corso della gara ha avuto dei problemi di stomaco che ne hanno condizionato l'intero incontro. Pronti via, il primo set inizia già con qualcosa di diverso dal solito: Paolini non riesce a opporsi più di tanto all'avversaria e al quinto game, sotto 4-1, ha avuto la necessità dell'intervento medico. " È da quando ho pranzato che mi sento il cibo qui – ha spiegato l’azzurra -, quindi non riesco a muovermi ".

Il primo set scivola vita con un netto 6-2, ma è nel secondo set che Jasmine prova a giocare un tennis diverso sforzandosi di tenere a bada il malessere. La battaglia, infatti, è senz'altro più lunga, serrata ed equilibrata: al ritorno dagli spogliatoi perde subito un break ma lo riprende nel game successivo fino a portarsi 3-2. L'avversaria Jovic ne ha di più e sale 5-3: a quel punto sembra quasi finita ma Paolini tiene il servizio e si riprende il break di svantaggio, 5-5. Come spesso avvenuto anche in passato, getta il cuore oltre l'ostacolo fino a giocarsi il tutto per tutto al tie-break (6-6): qui, però, Iovic non sbaglia quasi nulla e si impone 7-3 vincendo la gara.

18 year-old Iva Jovic defeats world #8 Jasmine Paolini 6-2, 7-6(3) to reach the last 16 of a Slam for the first time at the #AusOpen.



She will be the clear fave vs. Putintseva on Sunday pic.twitter.com/PX2kyVtqGc — José Morgado (@josemorgado) January 23, 2026

è vero che Paolini è stata eliminata dal singolare, la tennista toscana rimarrà ancora in Australia per giocarsi al meglio delle possibilità, con la sua amica Sara Errani, le possibilità di vincere tante gare nel doppio.