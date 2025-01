Australian Open, Sinner debutta con Jarry: i precedenti e quando vedere l’incontro

Ascolta ora 00:00 00:00

Finalmente ci siamo: il 2025 del tennis entra nel vivo con il primo Slam della stagione, quegli Australian Open che 365 giorni fa hanno lanciato Jannik Sinner nell'Olimpo di questo sport con una stagione straordinaria che lo ha visto diventare numero uno al mondo. Adesso la pressione è tutta dalla sua, non è più l'outsider ma l'uomo da battere e nel primo turno se la vedrà contro il cileno Nicolas Jarry: appuntamento alle ore 4 del mattino del 13 gennaio per tutti gli appassionati che vorranno vedere live la gara.

Quali sono i precedenti

Il cileno è attualmente al 36° posto nel ranking mondiale Atp: il bilancio con Jannik è in perfetta parità, 1-1 dopo i due precedenti match. La prima volta si sono scontrati nel 2019 con Jarry che si è imposto sull'erba di s-Hertogenbosch (Olanda) con il punteggio di 7-6 6-3 ma poi è arrivato il riscatto proprio nel 2024, l'anno scorso, con la vittoria in tre set nell'Atp di Pechino dove Sinner ha rimontato da un primo set che lo ha visto in svantaggio (4-6) per poi chiudere imponendosi nettamente 6-3 6-1. Ricordiamo che, stavolta, si giocherà al meglio dei cinque set trattandosi di un torneo del Grande Slam.

Le parole di Sinner

L'avvicinamento agli Australian Open è stato senz'altro molto buono visto che Sinner ha vinto le due gare della Opening Week di Melbourne contro Alexei Popyrin e Stefanos Tsitsipas. Nelle ultime ore, a chi gli ha chiesto un parere sull'avversario cileno, l'altoatesino ha risposto che " Jarry ha un gran servizio, dovrò far partire il più in fretta possibile lo scambio ma ho buone sensazioni ". In generale, poi, l'Australia gli suscita meravigliosi ricordi come ha sottolineato nei giorni scorsi. " L'Australia è un posto speciale per me e il ricordo di quello che è accaduto un anno fa rimarrà sempre nella mia testa. Sono felice di essere di nuovo qui, non so cosa accadrà quest'anno, è una domanda a cui nessuno può rispondere, ma sono curioso di sapere cosa mi dirà questo torneo ".

Dove vedere la gara

Si giocherà alla Rod Laver Arena di Melbourne quando in Australia sarà già mattina mentre in Italia saranno le ore 4 di lunedì 13 gennaio: per poter vedere la gara bisognerà essere abbonati a Dazn o Sky e sarà trasmessa da Eurosport.

Stesso discorso anche per chi volesse vederla in streaming sulle app Dazn, Sky Go, Now Tv e Discovery+. Il match è il secondo che si giocherà sulla Rod Laver Arena dopo il derby americano tra Coco Gauff e la connazionale Sofia Kenin.