Australian Open, Sinner-Duckworth: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Un debutto soft, quello di Jannik Sinner agli Australian Open, anche perché l'avversario, il francese Gaston, prima del terzo set ha alzato bandiera bianca. Giovedì 22 gennaio il tennista azzurro scende nuovamente in campo (ore 9 italiane) per affrontare il secondo turno contro l'australiano James Duckworth, attualmente il numero 89 del ranking Atp.

Chi è l'avversario di Sinner

Nato a Sidney 34 anni fa, ha iniziato a praticare tennis e altri sport già all'età di 7 anni. Nella sua carriera da professionista, ha raggiunto il suo best ranking (46 Atp) nel gennaio 2022 dopo aver ottenuto il suo record personale di 22 vittorie a livello di tour l'anno precedente tra cui la prima finale dell'Atp Tour ad Astana e la vittoria più importante della sua carriera contro il numero 13, Goffin, a Miami. Sempre nel 2021 ha raggiunto il terzo turno a Wimbledon e il primo turno all'Atp Masters 1000 di Parigi entrando in tabellone da qualificato.

Non fortunato a livello fisico, ha subìto ben nove interventi chirurgici: operazione al gomito destro a fine 2012, inizio 2014 e febbraio 2018; intervento al piede destro nel febbraio 2017, agosto 2017 e gennaio 2018; poi la spalla destra a marzo 2017 e marzo 2020 e infine l'anca a gennaio 2022. Tra le sue superfici preferiti c'è l'erba di Wimbledon, il suo colpo principale è il servizio e il torneo che preferisce maggiormente è proprio l'Australian Open.

I precedenti con Jannik

Sinner e Duckworth si sono incontrati fin qui tre volte, conduce l'altoatesino con due vittorie a una: la prima volta nel 2020 con il torneo di Colonia e la vittoria di Jannik agli ottavi di finale con il punteggio di 6-1, 6-2; nel 2021 la rivincita dell'Australiano che sconfisse Sinner al Masters 1000 del Canada, ottavi di finale, con il punteggio di 6-3, 6-4. Infine, l'ultima volta sempre nel 2021, ai quarti di finale a Sofia, con l'azzurro che si impose 7-6, 6-4.

Alla fine della gara contro Gaston, Sinner non conosceva ancora il nome del suo avversario. A livello fisico, il numero due del mondo si è presentato all'appuntamento australiano dopo un duro ma proficuo lavoro durato settimane ed è molto fiducioso come ha dichiarato al suo arrivo a Melbourne.

Dove vedere la gara in tv

Gli appassionati potranno vedere

l'incontro, a partire dalle ore 9 italiane di giovedì 22 gennaio, sui canali Eurosport: in questo caso si dovrà essere abbonati a Dazn, Tim Video e Prime Video Channels. La gara si potrà vedere anche sulla piattaforma Hbo Max.