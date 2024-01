Sinner da favola stacca il pass per i quarti agli Australian Open: Khachanov ko in tre set

Un'altra grande gara di Jannik Sinner che agli ottavi di finale degli Australian Open batte in tre set il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-4 7-5 6-3 e si qualifica ai quarti di finale dove incontrerà il vincente dell'incontro tra il russo Andrey Rublev, numero 5 del tabellone, e l'australiano Alex De Minaur, numero 10 del torneo. Se dovesse vincere anche i quarti di finale, all'orizzonte si profilerebbe la tanto attesa sfida (la prima del 2024) al numero uno del mondo Novak Djokovic, che agli ottavi di finale ha travolto il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-0, 6-0, 6-3 e ai quarti se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 12.

La gara

Pronti via, l'avversario è il più tosto tra quelli incontrati fino a questo momento (numero 15 del tabellone) come già previsto alla vigilia della gara. Il primo set scivola via grazie all'immediato break di Sinner al terzo game che, portandosi prima sul 2-1 e poi tenendo il proprio servizio non dà possibilità di ripresa al russo che cede 6-4 dopo 50 minuti di gioco.

Più complicato il secondo set dove, dopo un immediato break di Jannik, il russo non molla e si riprende il punto perso con un altro break con i due che vanno avanti così fino al 5-5, quando la zampata vincente è del nostro numero 1 che ottiene il break all'undicesimo game (6-5) che gli consentirà di servire (e vincere) per il set. Siamo sul 2-0.

Anche il terzo e decisivo set inizia sul filo dell'equilibrio con scambi combattuti, un tennis solido da parte di Khachanov che, però, a un certo punto cede inevitabilmente al nostro campione che strappa il break decisivo del game e dell'incontro al settimo game (4-3) consolidando sul proprio turno di servizio e finendo l'incontro alla grande vincendo 6-3.

Le parole di Sinner