Australian Open, Sinner sfida Medvedev in finale: la diretta

Jannik Sinner è a un passo dalla storia. L'altoatesino, numero quattro al mondo, sfida il russo Daniil Medvedev (numero tre) in finale agli Australian Open, domenica 28 gennaio alle 9.30, sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Il match potrà essere seguito in diretta tv su Eurosport 1, al canale 210 di Sky. Per chi preferisce vederlo in streaming, è disponibile su NOW, Sky Go, Discovery+ e DAZN.

L'azzurro, alla prima finale in un Major, ha la grande chance di vincere il primo Grande Slam della sua carriera, un traguardo raggiunto in campo maschile solo da Adriano Panatta (Roland Garros 1976) e due volte da Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 e 1960). Medvedev invece è alla terza finale agli Australian Open: sconfitto da Djokovic nel 2021 (in tre set) e da Nadal nel 2022 (in 5 set). In carriera ha vinto un titolo Slam: gli Us Open 2021.

Reduce dalla splendida vittoria in semifinale contro Djokovic in quattro set, nelle altre partite Sinner ha vinto sempre 3-0, lasciando solo le briciole a Rublev, Khachanov, Baez, De Jong e van de Zandschulp. Molto più complesso invece il percorso di Medvedev, reduce da tre battaglie al quinto set contro Zvevev (semifinale), Hurkacz (quarti) e Ruusuvuori (secondo turno).

Questa è la decima volta che si affrontano Sinner e Medvedev: il russo conduce 6-3 nei precedenti. L'azzurro però ha vinto gli ultimi tre confronti, tutti a fine 2023: Pechino, Vienna e ATP Finals. Un trend che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per Jannik.