Australian Open, il sorteggio: Sinner debutta con Gaston

Gli Australian Open, primo Slam dell'anno, entrano ufficialmente nel vivo con il sorteggio dei tabelloni e gli incroci dei protagonisti pronti a darsi battaglia. Jannik Sinner, numero due del mondo e detentetore del titolo, debutterà contro il francese Hugo Gaston, numero 96 del ranking Atp.

Il possibile cammino di Sinner

Per Jannik, inserito nella parte bassa del tabellone dove è presente anche Novak Djokovic, al terzo turno c'è l'ipotesi scontro con la promessa brasiliana Joao Fonseca al terzo turno ma anche un possibile derby con un altro azzurro, Luca Nardi. Per gli ottavi di finale sono almeno quattro i tennisti che potrebbe incontrare l'altoatesino: l'altro azzurro Darderi oppure uno tra Khachanov, Mpetshi Perricard o Baez. Ai quarti di finale i nomi importanti sono soprattutto due, ovvero l'americano Shelton o il norvegese Ruud. Soltanto in semifinale, invece, potrebbe incontrare uno tra Djokovic, Musetti, Fritz o Tsitsipas. Vista l'attuale classifica, soltanto in finale potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz ma anche Zverev, De Minaur o Auger-Aliassime.

Gli altri italiani

Per quanto riguarda invece il "fresco" numero 5 del ranking, Lorenzo Musetti, al primo turno se la vedrà contro il belga Raphael Collignon. In caso di vittoria il tennista toscano potrebbe incontrare al secondo turno Lorenzo Sonego che esordirà a sua volta contro lo spagnolo Taberner. Poco fortunati Matteo Berrettini, che incontrerà all'esordio il numero 6 del mondo Alex de Minaur, ma anche Matteo Arnaldi, atteso dal russo Andrey Rublev, numero 14 al mondo, e Mattia Bellucci, che incontrerà il numero 12 del ranking Casper Ruud. Luciano Darderi se la vedrà contro il cileno Garin mentre per Flavio Cobolli e Luca Nardi l'avversario sarà un qualificato o un lucky loser.

L'esordio di Jasmine Paolini

Per quanto riguarda la miglior tennista italiana e attuale numero 7 del ranking mondiale Wta, ovvero Jasmine Paolini, all'esordio del suo Australian Open 2026 se la vedrà contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, proveniente dalle qualificazioni.

La tennista toscana in proiezione, ai quarti di finale, dovrebbe incrociare la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo,anch'essa inserita nella parte alta del tabellone. Per l'altra italiana al via, Elisabetta, l'esordio sarà contro l'austriaca Julia Grabher: in proiezione, ai sedicesimi di finale, l'incrocio sarebbe con la polacca Iga Swiatek.