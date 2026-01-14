Batte Sinner e vince un milione: chi è il dilettante del Million Dollar One Point Slam

Un torneo unico nel suo genere visto che si giocava al meglio di un solo punto, il One Point Slam è stato vinto da uno sconosciuto dilettante che oggi è diventato ricco grazie a un milione di dollari australiani, l'equivalente di oltre 570mila euro: il suo nome è Jordan Smith, 29 anni, che ha sconfitto anche Jannik Sinner prima di continuare la sua cavalcata trionfale.

Chi è Smith

Eppure, nel circuito, c'era già chi lo conosceva visto che in gioventù era considerato uno dei più promettenti tennisti australiani insieme a Cameron Norrie. Attualmente, come detto, è un tennista dilettante e lavora come maestro alla Castle Hill Tennis Academy, azienda gestita dalla sua famiglia. Lungo il percorso Smith ha battuto a sorpresa proprio il numero due del mondo Jannik Sinner. In finale Smith ha sconfitto anche Joanna Garland, numero 70 Wta, che ha mandato fuori la palla nell'unico scambio del match. " Venendo qui, sarei stato felice di vincere anche solo un punto", ha detto Smith, annunciando di voler usare il premio per acquistare una casa", ha dichiarato felice al termine della vittoria.

Il torneo esibizione

Nel dettaglio, Sinner ha sbagliato la sua unica battuta (mentre i tennisti non professionisti avevano a disposizione due battute oltre al vantaggio di scegliere se servire o meno), dando il punto all'avversario. Sinner, ovviamente, si è messo a ridere complimentadosi con il suo avversario e lo stesso ha fatto anche Carlos Alcaraz che ai quarti di finale ha perso per mano della greca Maria Sakkari: decisiva una palla corta mandata in rete dallo spagnolo che dopo l'errore si è buttato a terra ridendo.

Uno show annunciato

Come preventivato, questo spettacolo è statp un successo per il pubblico della Road Laver Arena ma soprattutto è servito a sponsorizzare i prossimi Australian Open (19-1 febbraio). Si sta per accendere, inevitabilmente, la sfida tra Sinner e Alcaraz ma non dimentichiamoci che soprattutto gli italiani sono ben rappresentati dalle teste di serie: oltre a Jannik ci sono Lorenzo Musetti (numero 5 Atp), Flavio Cobolli (numero n20) e Luciano Darderi (num. 22). Tra le donne, l'unica azzurra testa di serie è Jasmine Paolini (numero 7 Wta).

Testa di serie numero uno, ovviamente, il primatista del ranking Carlos Alcaraz che potrebbe incontrare Sinner esclusivamente in finale: sarebbe il loro quarto confronto

consecutivo in una finale Slam ma il primo all'Australian Open. Alexander Zverev, invece, è la terza testa di serie mentre il dieci volte campione Novak Djokovic inizia il suo 21esimo Australian Open come numero 4 del tabellone.