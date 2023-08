Berrettini contro Sinner a Toronto: dove e a che ora vedere il primo derby tanto atteso

Matteo Berrettini e Jannik Sinner si sfidano per la prima volta in carriera al 2° turno del Masters 1000 di Toronto: in palio un posto negli ottavi di finale. Finora li abbiamo visti giocare solo insieme, in doppio, in Coppa Davis ma mai l'uno contro l'altro. Un'attesa quasi infinita, lunga 708 partite giocate dai due migliori tennisti italiani tra Atp, Challenger e Itf.

Per Sinner il match con Berrettini segna il ritorno in gara di Sinner dopo la semifinale di Wimbledon, persa contro Djokovic. L'altoatesino ha vinto 9 degli ultimi 11 match giocati su cemento: l'ultimo torneo sul veloce, infatti, è il 1000 di Miami dello scorso aprile, dove fu sconfitto da Medvedev. Morale alto e fiducia ritrovata, invece, per Berrettini che dopo aver raggiunto la seconda settimana ai Championships non ha avuto difficoltà all'esordio contro il francese Gregoire Barrere, battuto in appena un'ora e 16 minuti.

Sarà per la prima volta Berrettini Sinner



Al Masters1000 di Toronto, Matteo batte il francese Barrere con un ottimo 6-4 6-3 in 75 minuti: al 2° turno l'attesissimo derby italiano #NBO23 | #NBOToronto | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/JW9rEmn5Az — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 7, 2023

Le quote e il pronostico

I bookmakers hanno pochi dubbi, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Sinner, la cui quota vincente si aggira sull’1.50. Paga invece 2.50 volte la posta una vittoria di Berrettini. I bookies prevedono inoltre un match che si concluderà in due set (1.56) e non in tre (2.32); inoltre, un 2-0 in favore di Sinner è quotato 2.34 contro il 4.30 in favore di Berrettini. Il 2-1 di Jannik è dato a 4.04 mentre è molto invitante la vittoria in tre set di Matteo, quotata a 5.62. Di sicuro ci sarà molto più equilibrio di quanto le quote possono fare pensare. E se la migliore posizione in classifica di Sinner insieme ad una maggiore costanza di rendimento fanno propendere per la vittoria dell'altoatesino. La fiducia ritrovata e la voglia di sorprendere di Berrettini rendono un colpaccio del romano molto meno improbabile di quanto possa sembrare.

Quando e dove si gioca

Il match tra Berrettini e Sinner, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Toronto, si gioca mercoledì 9 agosto, intorno alle 21.00 ora italiana. Tutto dipenderà dalla durata delle altre partite. Il derby azzurro è il quarto match in programma sul Grand Stand. Si comincia alle 17.00 con Fritz-Humbert. Poi sarà la volta di un altro italiano Matteo Arnaldi che sfida Daniil Medvedev. Infine Zverev-Davidovich Fokina precede l'incontro tra i due italiani.

Dove vedere Berrettini-Sinner

Il derby azzurro così come il resto del torneo sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport, soltanto per gli abbonati ai canali Sky Sport Summer (201) o Sky Sport Tennis (203). Il match è disponibile anche in streaming su NOW e su Sky Go in HD.