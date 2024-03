Berrettini fermato dalla pioggia a Phoenix: ecco quando torna in campo

Matteo Berrettini tornerà in campo stasera alle ore 20 al Challenger 175 di Phoenix contro il francese Arthur Cazaux, dopo l'interruzione per pioggia nella notte italiana. Il tennista romano dovrà rimontare un set di svantaggio al talento transalpino, numero 77 al mondo.

L'azzurro parte bene e si procura una palla break immediata. Cazaux è bravo e fortunato e trova un colpo sulla riga per annullarla. Dopo il rischio scampato, il francese carbura subito in battuta e mantiene il servizio con relativita facilità. Matteo ha un passaggio a vuoto nel sesto game. Con quattro errori consecutivi di dritto, perde il servizio a zero e fa salire l'avversario 4-2. Cazaux amministra bene il vantaggio con tante variazioni e numerosi drop shot che mettono in difficoltà l'azzurro. Poi arriva un forte acquazzone a fermare il gioco. Dopo alcuni tentativi di tornare in campo, la partita viene definitivamente sospesa. Si riprende alle 20 (diretta SuperTennis): servirà un'altra grande rimonta a Berrettini.

Al rientro dopo l'infortunio subito a fine agosto agli Us Open, Berrettini aveva esordito al Challenger di Phoenix con una vittoria. Il romano ha battuto il francese Hugo Gaston per 3-6, 6-3, 6-1 in un'ora e 40 minuti di gioco. Un Berrettini convincente e finalmente sorridente, che al termine del match non ha nascosto tutta la sua soddisfazione: "Sono felicissimo, sembrano passati dieci anni dall'ultima partita. Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciò sono felice due volte". Phoenix, peraltro, porta bene a Berrettini: qui, nel 2019, ha conquistato l'ultimo dei tre trofei Challenger vinti in carriera. Dopo 7 mesi di inattività, il tennista romano (precipitato alla posizione 154) non vede l'ora di mettersi alle spalle i tanti infortuni e recuperare il tempo perduto.

Cosa è successo a Indian Wells

Un'interruzione piuttosto insolita ha ritardato il programma a Indian Wells. La partita dei quarti di finale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata clamorosamente interrotta da uno sciame d'api. Il tennista di Murcia è stato punto alla fronte, come ha confermato il suo manager ai media spagnoli. Dopo il pareggio per 1-1 nel primo set, Alcaraz si stava preparando a servire quando ha notato diverse api sulla sua testa. Come si è potuto vedere dai video diventati virali sul web, Carlitos prima ha provato a respingere gli insetti con il braccio e la racchetta ma, assalito da alcuni di loro, è corso al riparo, così come Zverev.

Anche alcuni spettatori hanno lasciato i loro posti nel campo centrale di Indian Wells, situato in una zona desertica dello stato della California. Centinaia di api si sono posate sulle sedie, sulla rete e perfino sulle telecamere. Dopo uno stop di due ore la partita è potuta riprendere con la netta vittoria di Alcaraz (6-3 6-1). Adesso la sfida contro Sinner, in palio il secondo posto della classifica mondiale.