Berrettini ko al primo turno dell'Australian Open, battuto in cinque set da Murray

Inizia male l'anno di Matteo Berrettini. Il 26enne romano numero 14 al mondo, esce dopo una lunga maratona durata oltre quattro ore e mezza contro lo scozzese Andy Murray col punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 7-6(7), 7-6 (6).

Era una delle sfide più attese del primo turno. Berrettini, dopo un anno vissuto a sprazzi per via di numerose noie fisiche, partiva con tutti i favori del pronostico, contro l'ex numero uno al mondo scivolato al 66° posto in classifica ma cinque volte finalista in carriera a Melbourne.

Quello visto in avvio di match non è stato il solito Berrettini, per niente in palla col servizio. Poco lucido Matteo che non riesce ad imporre il suo gioco, prestando il fianco alla grinta di un Murray in grande spolvero. Fa troppo caldo a Melbourne e si gioca soltanto sui campi coperti, la Laver Arena il match si disputa col tetto chiuso. Matteo parte a handicap, falloso, contratto e troppo impreciso. Primi due set scivolati via in favore dell'ex numero uno al mondo che si è messo in posizione di grande vantaggio contro un azzurro troppo timido.

L'azzurro però non molla ed è bravo a rientrare in partita. Nel terzo set prima annulla due palle break poi sfrutta la prima occasione e si prende il break che mantiene fino al 6-4 finale. Nel quarto parziale dominano i servizi, l'azzurro è più lucido e la spunta 9-7 al tie break. Il quinto set è stato una battaglia sportiva con Berrettini che ha avuto una grande chance sul punteggio di 5-4 in suo favore. Match-point sul servizio di Murray sprecato con un brutto rovescio dal tennista italiano, che poi non è riuscito a tenere testa a Murray in un super tie-break in cui c'è stata poca storia. Berrettini va sotto 0-5, poi reagisce a riesce a recuperare fino all'8-6. Murray ha tre match point sul 6-9 e va subito a segno dopo quasi 5 ore di gioco, chiudendo 10-6.

Bravo lo scozzese a mantenere la concentrazione, con Berrettini, che solo tardivamente ha provato ad opporre resistenza. Grazie a questo successo Murray riduce il passivo nei precedenti con il giocatore italiano, vendicandosi dei tre ultimi ko di fila, tra cui quello nella finale di Stoccarda.

Sconfitta pesante per Berrettini che perderà molti punti nel ranking dopo la semifinale conquistata lo scorso anno e uscirà dalla Top 20. Murray invece aspetta il vincente del confronto tra Fognini e Kokkinakis, sulla sua strada dunque potrebbe esserci un altro italiano.

Questo il punto del match fra Berrettini e Murray che fa ancora più male a rivederlo: il matchpoint fallito sul 5 a 4 per l'azzurro al quinto set #AusOpen | #AO2023pic.twitter.com/EdHAt3Xr9q — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) January 17, 2023

Bene Camila Giorgi, che nel tabellone femminile travolge con un netto 6-0, 6-1 la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Non ci sarà, tuttavia, il derby al secondo turno, perché Martina Trevisan cede contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, che vince 6-3, 6-2. Fuori anche Jasmine Paolini battuta nettamente 6-2 6-4 dalla tennista russa Ljudmila Dmitrievna Samsonova, attuale numero 20 del mondo.