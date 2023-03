Berrettini vola ai quarti ad Acapulco, Sonego sfida Zverev a Dubai

Prosegue la marcia di Matteo Berrettini che centra i quarti dell'ATP 500 di Acapulco. Sul cemento outdoor messicano l'azzurro ha sconfitto 6-3 6-3 lo svedese Elias Ymer, numero 178 del mondo, che inseguiva il terzo quarto di finale in carriera, ma ha perso per la diciannovesima volta su venti partite giocate contro un Top 35.

Berrettini l'aveva battuto in due set anche nei due precedenti confronti diretti, nelle qualificazioni a Budapest, sulla terra rossa, nel 2018, e l'anno scorso sul veloce indoor a Bologna nella fase a gironi di Coppa Davis. Il romano ha strappato il servizio all’avversario per la prima volta nel game di apertura della gara, per poi confermare il proprio domino anche sul 5-3, gioco che gli ha consentito di incassare il primo set. Nel secondo set, è stato infine il break arrivato nel nono game ad archiviare definitamente la pratica svedese, al termine di un’ora e 34 minuti di partita.

Nei quarti, incontrerà il danese Holger Rune, numero 10 del mondo, che ha dominato 6-0 6-2 il portoghese Nuno Borges, numero 85. Berrettini l'ha già affrontato una volta, e l'ha battuto, sempre sul cemento all'aperto, al Masters 1000 di Indian Wells del 2022. Il match fra Berrettini e Rune è l’ultimo in programma in sessione serale sul campo centrale dell’Atp 500 messicano e con tutta probabilità non andrà in scena prima delle 04.00 italiane.

Finisce invece il sogno di Jacopo Berrettini, che dopo aver superato le qualificazioni e vinto il suo primo match ATP, si è arreso 6-1 6-0 contro l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del tabellone. Per Berrettini Junior la consolazione di rientrare tra i primi 500 al mondo la prossima settimana.

Sonego vola a Dubai

Ottime notizie anche dagli altri tornei. Lorenzo Sonego si è qualificato per i quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai battendo a sorpresa il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del ranking in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Praticamente perfetto il torinese che per la prima volta è riuscito a battere il canadese dopo due sconfitte. Lorenzo nel primo set serve molto bene, sbaglia pochissimo ed è tatticamente perfetto ma soprattutto gioca meglio dell'avversario i punti decisivi del tie-break. Nel secondo set prende il break decisivo nel settimo game e poi in scioltezza chiude il match, durato poco meno di due ore.

Ora la sfida ai quarti, in programma oggi alle 12 contro Alexander Zverev, numero 16 del ranking, che ha sconfitto per 7-5, 6-4 il qualificato australiano Christopher O'Connell. Una sfida molto più aperta di quanto dicano i valori generali dei due tennisti. Il tedesco infatti è ancora abbastanza indietro di condizione dopo il grave infortunio alla caviglia subito al Roland Garros del 2022 che gli ha fatto perdere diversi mesi. Non sorprenderebbe affatto un'altra impresa di Sonego, che raggiungerebbe così le semifinali.