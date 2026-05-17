Bolelli e Vavassori nella storia: trionfo azzurro agli Internazionali di Roma

Una vittoria storica. Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in doppio agli Internazionali di Roma sconfiggendo la coppia formata dallo spagnolo Manuel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, numeri 2 del tabellone. Appena sette settimane fa sono diventate la prima coppia azzurra a vincere un Masters 1000, in 83 anni non è mai riuscito a nessuna coppia azzurra.

La felicità di Bolelli e Vavassori

“Era un risultato che volevamo tanto, lo abbiamo cercato da tanto tempo. Questo trofeo non è nostro ma di tutti, ci avete trascinato dal primo giorno, grazie”, dichiara Bolelli durante la cerimonia di premiazione. “Loro è una delle coppie più forti al mondo, in bocca al lupo per la stagione. La vittoria viene da un lavoro immenso, un periodo tosto. Mi stai allungando la carriera, te ne sono grato - afferma Simone rivolto ad Andrea - spero e credo che ci toglieremo altre soddisfazioni. Dedico questo trofeo a mia madre che a casa starà piangendo, ce l’abbiamo fatta. Grazie davvero”.

Dopo è il turno di Andrea Vavassori. “Grazie Simo per le belle parole. Sei una persona straordinaria, condividere questo percorso con te è bellissimo, continuiamo così”, afferma Vavassori. Poi i complimenti agli avversari. “State facendo cose incredibili, date lustro alla specialità, complimenti al vostro team. Un piacere lottare contro”. Infine, anche Vavassori ringrazia il team commuovendosi. “È stato un percorso lungo, poter scrivere il nome in questo torneo è inimmaginabile, grazie a tutti”, afferma in lacrime.

La vittoria degli azzurri

Primo set che vede due sostanziali situazioni importanti prima del tie-break: la coppia formata da Granollers e Zeballos strappa il break agli azzurri nel terzo game e confermando il punto nel turno successivo (3-1), Bolelli e Vavassori riprendono il break nel decimo game (5-5). Si arriva dunque sul 6-6: punto dopo punto, gli azzurri costruiscono la vittoria del primo set 10-8.

Il secondo set è equilibrato: nessuno strappa il servizio agli avversari ma la coppia avversaria degli azzurri è più solida nel tie-break che vincono 7-3

allungando la gara al. È qui che cambia il vento: gli azzurri sono solidi, strappano punti sul servizio degli avversari vincendotra gli applausi e l’ovazione del Centrale.