Bufera Djokovic offeso da cronista

Ascolta ora 00:00 00:00

Più sbadigli in campo che fuori agli Australian Open. I favoriti hanno centrato l'obiettivo e gli accoppiamenti nei quarti sono Zverev contro Paul e soprattutto l'attesa sfida tra Djokovic e Alcaraz. Lo spagnolo ha sfruttato il ritiro di un esausto Draper, Nole ha regolato con un perentorio 6-3, 6-4, 7-6 Lehecka. Ad animare la giornata a Melbourne, però, è stato l'extra. Sì, perché Djokovic ha rifiutato l'intervista in campo con Jim Courier (foto): «Un famoso giornalista sportivo che lavora per l'emittente ufficiale, Channel 9, ha preso in giro i tifosi serbi e ha fatto anche dei commenti offensivi nei miei confronti. E da allora ha scelto di non scusarsi pubblicamente. E non lo ha fatto nemmeno Channel 9». Una protesta in riferimento a Tony Jones. A microfono aperto, probabilmente chiedendo ai fan di cantare in supporto di Novak, ha iniziato a definire il 24 volte Slam come un fallito e un sopravvalutato, aggiungendo: «Cavolo, sono contento che non mi sentano».

Un bel pasticcio, ma contattato dai media serbi Jones ha precisato: «Il mio humour è stato erroneamente interpretato come un attacco a Novak. Non è assolutamente così. Sto scherzando con i tifosi serbi da quando è iniziato il torneo». In casa Italia intanto quarti raggiunti dal doppio Bolelli/Vavassori.