Carlos Alcaraz ha una nuova fiamma: ecco chi è

Carlos Alcaraz non smette di far parlare di sé, e questa volta non si tratta di un colpo vincente sul campo. Il giovane campione spagnolo, reduce dal trionfo agli US Open 2025, è finito al centro del gossip per la sua presunta relazione con la bellissima modella americana Brooks Nader.

A lanciare la notizia è stata Grace Ann Nader, sorella di Brooks, durante un evento della New York Fashion Week. Le sue parole sono state chiare: " Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l'uomo del momento ". Una dichiarazione che mette fine alle speculazioni.

Un amore che si fa strada (anche se con discrezione)

Secondo quanto rivelato, il campione spagnolo avrebbe già conosciuto due delle sorelle di Brooks, Mary Holland e Sarah Jane, ma non ancora Grace Ann, che ha dichiarato con entusiasmo: " Muoio dalla voglia di incontrarlo ".

Né Carlos Alcaraz né Brooks Nader hanno ancora commentato pubblicamente la notizia, ma tutto fa pensare che tra i due ci sia già qualcosa di importante. Il loro legame, anche se ancora mantenuto lontano dai riflettori, sembra ormai confermato.

Chi è Brooks Nader, la nuova fiamma di Carlos Alcaraz?

Brooks Nader, 28 anni, è una modella e attrice americana originaria di Baton Rouge, Louisiana, nata il 7 febbraio 1997. Di origini libanesi, è diventata celebre grazie alle sue apparizioni sulla rivista Sports Illustrated Swimsuit Issue, una delle pubblicazioni più iconiche nel mondo della moda.

Oltre alla carriera da modella, Brooks ha recitato nel film Backtrace (2018) e ha partecipato alla stagione 33 di Dancing with the Stars nel 2024, in coppia con il ballerino professionista Gleb Savchenko, con cui ha avuto anche una relazione sentimentale. Con il suo fascino magnetico e una carriera in ascesa, Brooks è oggi una delle modelle più richieste del panorama internazionale.

La modella Brooks Nader

Tra vittorie nei tornei e conquiste sentimentali, Carlos Alcaraz si conferma uno dei personaggi più seguiti del momento.

La sua relazione con Brooks Nader aggiunge un nuovo capitolo alla sua giovane ma già intensa carriera sotto i riflettori. In attesa di conferme ufficiali dai diretti interessati, i fan si chiedono: sarà solo un flirt estivo o l'inizio di una vera