Chi è Emma Navarro, la tennista scelta per il doppio misto con Sinner

Anche Jannik Sinner farà parte del gruppo di 16 tennisti e 16 tenniste che prenderanno parte al doppio misto ai prossimi US Open 2025: al fianco del numero uno al mondo ci sarà la statunitense Emma Navarro.

L'atleta originaria di New York, 24 anni compiuti lo scorso 18 maggio, attualmente occupa la posizione 9 del ranking, e proprio questa stagione ha registrato il suo record personale agli Australian Open, dove ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale, e conquistato il trofeo più importante della sua ancora piccola bacheca col duplice 6-0 inflitto a Emiliana Arango nell'atto conclusivo del Wta 500 di Mérida.

Emma, che al momento ha l'ottavo posto in classifica Wta come best ranking nel singolare, proviene da una famiglia molto ricca, essendo la figlia di Ben Navarro, vale a dire il fondatore nonché Ceo dello Sherman Financial Group che tral'altro possiede e controlla Credit One Bank. Stando a quanto riferito da Forbes, il suo patrimonio netto si aggira intorno agli 1,5 miliardi di dollari, anche se altre stime parlano di cifre doppie rispetto a quelle finora circolate (quasi 3 miliardi di dollari).

La tennista statunitense, pertanto, affiancherà Jannik Sinner nel doppio misto degli US Open 2025, formando una coppia che potrà dire la sua nella competizione, per quanto anche i concorrenti non siano da meno: tra gli iscritti Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu, la coppia fissa non solo sul campo formata da Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, gli italiani Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini e ovviamente i campioni in carica Andrea Vavassori e Sara Errani. Spazio anche, se non darà ancora una volta forfeit, a Nick Kyrgios al fianco di Naomi Osaka, e un match con Sinner e Navarro dall'altra parte della rete potrebbe catalizzare ulteriormente l'attenzione del grande pubblico.

Saranno 16 le coppie a misurarsi in campo per competere nel doppio misto col suo nuovo format, criticato fin da subito dagli specialisti, tra cui proprio Errani e Vavassori. Il torneo si disputerà su soli due giorni, ovvero martedì 19 e mercoledì 20 agosto, nella settimana che precede le qualificazioni al tabellone principale, e ci sarà tempo fino al 28 luglio per le iscrizioni. Come detto la formula è rivoluzionaria, e ai puristi del tennis ha fatto più che storcere il naso: si giocherà in set brevi a quattro giochi e senza vantaggi.

Incontri flash svolti lontano dal torneo principale e con un montepremi altissimo da 1 milione di dollari, quindi, una scelta fatta ad hoc per attirare anche i grandi singolaristi e catalizzare l'attenzione degli spettatori paganti, degli sponsor e delle televisioni.

Scaduto il termine del 28 luglio le prime 8 coppie con la miglior classifica di singolare combinata saranno inserite nel tabellone principale del doppio misto con chiamata diretta, per le altre 8 si potrebbe invece arrivare alla distribuzione di wild card.