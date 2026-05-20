“Ci vediamo fuori”: rissa sfiorata al Roland Garros, cosa è successo sotto rete

È davvero molto raro assistere a un’accesa discussione tra due tennisti, conosciuti per il loro fair play in campo e fuori ma quanto accaduto alle qualificazioni per entrare nel tabellone principale del Roland Garros è stato diverso e c’è voluto l’intervento dell’arbitro per evitare che scoppiasse una rissa tra lo spagnolo Pedro Martinez, 29 anni e attuale numero 141 del ranking Atp, e il giapponese Rei Sakamoto, 19 anni e 152 del ranking.

Animi accesi sotto rete

La gara è stata vinta in due set da Martinez con il punteggio di 6-2, 7-5 e in campo non si sono mai vissuti momenti di tensione. Un match, insomma, concluso con lo spagnolo che ha mostrato di essere stato più forte del rivale giapponese. La particolarità del caso sta in quello che è accaduto subito dopo che i due si sono stretti la mano, come di consueto in questo sport, sotto rete: i due giocatori hanno iniziato a discutere animatamente, davanti al pubblico e all'arbitro di sedia.

Sfiorata la rissa

La situazione è degenerata rapidamente con spintoni, gesti e un acceso scambio di parole che è arrivato pericolosamente vicino a sfociare in una rissa. “Vuoi incontrarmi fuori?”, avrebbe detto lo spagnolo al giapponese.

L'arbitro, John Bloom, è immediatamente sceso dalla sua sedia per mettersi in mezzo ai due giocatori e impedire che lo scontro si spingesse oltre. Il video è diventato virale in pochissimo tempo sui social media perché ha catturato l'enorme tensione che circondava la partita di qualificazione per un posto nel tabellone principale del Roland Garros.

Prima di iniziare le qualificazioni del Roland Garros, Martinez arrivava da una serie di cinque sconfitte consecutive.

Casi llegan a las manos...



El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2026

Dall'altra parte, Sakamoto, che all'inizio di quest'anno aveva raggiunto il tabellone principale di un Grande Slam grazie alle qualificazioni degli Australian Open, sperava di fare lo stesso al Roland Garros. Sfortunatamente per il giovane tennista, ciò non è accaduto. Intanto, per un posto nel terzo turno di qualificazione del Roland Garros, Martinez affronterà Arthur Fery, numero 153 del mondo.