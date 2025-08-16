Cincinnati, Sinner contro la rivelazione Atmane: chi è l’avversario e dove vedere la gara

Una semifinale al Masters 1000 di Cincinnati del tutto inedita visto che non ci sono ancora precedenti tra i due: se è vero che il nostro Jannik Sinner ormai ci ha abituato a vittorie su vittorie, il suo avversario è sicuramente la rivelazione di questo torneo dal momento che non incontrava di certo i favori del pronostico per un cammino così lungo. Stiamo parlando del francese Terence Atmane, numero 136 del ranking Atp che non solo ha sconfitto agli ottavi di finale l'americano Taylor Fritz (numero 4) ma ai quarti ha avuto la meglio anche contro il danese Holger Rune (numero 9) con un netto 6-2, 6-3.

Chi è Atmane

Il 23enne francese ha iniziato a praticare questo sport all'età di sette anni: prima di tenere in mano una racchetta giocava ai videogiochi di tennis per poi iniziare a calcare i primi campi in un club della sua città natale, Boulogne-sur-Mer. Tra i successi più importanti della sua carriera i due titoli dell'Atp Challenger Tour nel settembre 2023 tra cui uno a Guangzhou, in Cina, dove ha salvato tre punti decisivi per la vittoria finale. Atmane è entrato nella Top 500 a luglio 2022 e nella Top 200 nel settembre 2023 raggiungendo la posizione 118 del ranking, fin qui il suo best, nel luglio 2024 dopo aver raggiunto il terzo turno agli Internazionali di Roma.

La "battuta" su Sinner

Le vittorie inanellate a Cincinnati gli hanno dato una nuova fiducia e capacità nei suoi mezzi. Proprio dopo la vittoria contro Rune, infatti, il francese ha dichiarato in conferenza stampa di divertirsi tantissimo in campo. " È per momenti come questi che mi alleno duramente ogni giorno. Sono solo emozioni positive. Non vedo l'ora che arrivi sabato per la semifinale. Sarà una partita fantastica - ha aggiunto in una intervista a 'L'Equipè parlando di Sinner - È una persona con due braccia e due gambe, come me. È il numero uno al mondo, vince gli Slam, complimenti a lui. Sarà interessante per me: dopo aver battuto il numero 4 il numero 9, potrò misurarmi con il numero uno. Vedrò com'è giocare ad un livello molto, molto alto. Lo affronterò come le altre partite perché in ogni caso, non ho nulla da perdere. È dall'inizio del torneo che non ho nulla da perdere e sabato non cambierà nulla" .

Dove vedere la gara

Il match che vale la finale si potrà vedere sui canali

Sky Sport che detengono i diritti tv di tutto il torneo e in streaming su Sky Go e Now Tv. Sinner-Atmane scenderanno in campo quando in Italia saranno le ore 21 (le 15 a Cincinnati) sul campo Centrale del torneo americano.