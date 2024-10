Clamoroso a Shanghai, Alcaraz sconfitto in due set da Machac (che ora affronta Sinner)

Ascolta ora 00:00 00:00

La tanto attesa rivincita della finale di Pechino della scorsa settimana, per adesso, non ci sarà: in semifinale al Masters 1000 di Shanghai è arrivato il tennista ceco numero 33 del ranking Atp Tomas Machac che ha sconfitto in maniera sorprendente il numero due del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, con il punteggio di 7-6, 7-5 dopo un'ora e 54 minuti. La corsa dello spagnolo si ferma dopo 12 gare senza sconfitte e sarà il nostro Jannik Sinner ad affrontare sabato 12 ottobre la sorpresa (fin qui) del torneo.

L'efficacia di Machac

Nel primo set i due hanno giocato alla pari con il ceco bravo a salvare le uniche due palle break nel terzo e nono game: Machac ha compiuto il capolavoro durante il tie-break dove Alcaraz è un maestro (percentuale altissima di vittorie) ma non questa volta dove sul punteggio di 5-2 lo spagnolo non è riuscito a recuperare e ridurre lo svantaggio dell'avversario. Galvanizzato dal 7-6, nel secondo set il ceco di quasi 24 anni strappa il break nel terzo game che sembra il preludio di una vittoria in scioltezza ma Carlos è bravo a rifarsi sotto e pareggiare i conti (3-3). Nonosante ciò, Machac ha mostrato solidità nel suo tennis giocando in maniera impeccabile e strappando il break decisivo nell'undicesimo game (6-5) che gli consegna una vittoria per 7-5 difficile davvero da pronosticare alla vigilia di questa gara.

" Non mi sono arrabbiato perché sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato, ho solo cercato di giocare la mia partita ", ha dichiarato Tomas in conferenza stampa dopo il match a chi gli ha chiesto cosa fosse successo quando Alcaraz ha ripreso il break. " Ho giocato in modo incredibile dall'inizio alla fine ", ha dichiarato Machac entusiasta per aver mantenuto al meglio le condizioni fisiche dopo la vittoria in tre set contro Tommy Paul nella gara precedente. " Stavo solo cercando di continuare in questo modo, e ci sono riuscito fin dall'inizio della partita, quindi questa è stata sicuramente la chiave e la mia strategia stasera ".

First Masters 1000 semi-final



Tomas Machac ends Alcaraz's 12-match win streak to advance at the #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/dNZeSpnXAH — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 10, 2024

Sinner numero uno per tutto il 2024

Questo inatteso stop di Alcaraz ha potenziali ripercussioni positive per il nostro Sinner che sabato non affronterà colui che lo ha sconfitto negli ultimi tre scontri diretti ma dovrà vedersela, comunque, con un avversario in piena forma e autostima senza pensare alla classifica: l'unico precedente tra Sinner e Machac è del Masters 1000 di Miami di quest'anno con la netta vittoria dell'azzurro 6-4 6-2 ai quarti di finale. Se le cose dovessero andare bene per i colori italiani, in finale potrebbe ritrovare il numero 4 del mondo, Novak Djokovic, che venerdì 11 ottobre se la vedrà contro il ceco Jakub Mensik mentre l'altro quarto di finale sarà tra l'americano Taylor Fritz e il belga David Goffin.

A proposito di classifica, la sconfitta dello spagnolo consegna in maniera quasi matematica la certezza che Sinner chiuderà il 2024 da numero uno del mondo: Alcaraz dovrebbe vincere tutte le altre competizioni per colmare i 4.

200 punti di diffenza attuali (Jannik ne ha 11.320, Carlos 7.120). Un'impresa titanica e fantascientifica anche perché l'altoatesino dovrebbe nel frattempo essere eliminato velocemente dai prossimi tornei ai quali parteciperà.