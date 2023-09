Coppa Davis, Arnaldi supera Borg in due set: gli Azzurri accedono alle Finals di Malaga

Missione compiuta: l'Italia si qualifica alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Il punto della certezza matematica arriva grazie a Matteo Arnaldi. Il tennista ligure (n.47) ha battuto in due set (6-4 6-3) lo svedese Leo Borg, figlio del leggendario Bjorn. Un match sottotono per Arnaldi che, però, aveva solo un obiettivo: vincere. C'è riuscito anche con la complicità di Borg, mancato nei momenti decisivi.

Una vittoria che lancia dunque gli Azzurri alla fase decisiva del nuovo torneo a squadra per nazioni, un risultato non affatto scontato dopo il debutto disastroso contro il Canada poi rimediato dalla bella vittoria sul Cile. L'avversaria nei quarti si conoscerà nella giornata di martedì, quando alle 12 è previsto il sorteggio a Londra. Sarà l'Olanda o la vincente del Gruppo B (Australia o Gran Bretagna). Oltre all'Italia le altre qualificate sono: Canada, Australia, Repubblica Ceca, Serbia, Finlandia, Olanda.

Italy have booked their spot in the Final 8, see you in Malaga #DavisCup | @federtennis pic.twitter.com/Xn76mkUgcT — Davis Cup (@DavisCup) September 17, 2023

La partita

Si spezza subito l'equilibrio, in favore della Svezia. Borg scappa via velocemente sullo 0-40, guadagnando tre palle break. Arnaldi annulla la prima con un ace, ma sulla seconda Borg chiude il game con l'aiuto del nastro che manda il suo rovescio oltre la rete.

Arnaldi recupera il break di svantaggio sfruttando le difficoltà al servizio di Borg. Lo svedese commette due doppi falli consecutivi, ritrovandosi sotto 0-40. Borg jr. annulla le prime due, ma sulla terza Arnaldi chiude con una risposta profonda al centro che mette in difficoltà l'avversario, costretto a mandare il rovescio in rete. Nel momento decisivo arriva il break di Arnaldi che coincide con la chiusura del set. L'azzurro vince il parziale con lo score di 6-4 in 42 minuti, approfittando delle difficoltà al servizio di Borg nel momento clou. Ai vantaggi, infatti, lo svedese si è concesso con due doppi falli consecutivi.

Matteo Arnaldi lifts the roof in Bologna as he confirms Italy's progression

#DavisCup | @federtennis pic.twitter.com/112wFRw46f — Davis Cup (@DavisCup) September 17, 2023

Nel secondo set lo svedese prova a restare in partita e sale il suo rendimento col servizio. Sul 3-3 il servizio salva Arnaldi in un game complicato. L'azzurro pasticcia inizialmente, con due gratuiti in uscita dal servizio che lo portano sullo 0-30. Poi rimedia con tre prime vincenti, ma poi non chiude, commettendo un doppio fallo. Ai vantaggi, però, Matteo è risolutivo, ancora una volta con la prima.

Come nel primo set, nel momento clou Arnaldi strappa il servizio a Borg. L'azzurro sale di colpi in risposta, trovando anche la complicità dello svedese che non mette in campo la prima. Matteo si ritrova sullo 0-40, ma manca fallisce le tre palle break. Ai vantaggi, però, l'inerzia torna dalla parte di Arnaldi con una risposta aggressiva sulla seconda e un rovescio in rete di Borg. Al servizio l'azzurro chiude al terzo match point utile, dopo aver annullato una palla break. Gli Azzurri possono festeggiare il passaggio del turno.