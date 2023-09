Coppa Davis, Arnaldi tiene a galla l'Italia: Azzurri avanti 1-0 sul Cile

Debutto in singolare vincente in Coppa Davis per Matteo Arnaldi. Il tennista ligure batte il cileno Cristian Garin, n. 103 al mondo, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco.

Rialzare subito la testa dopo il disastro contro il Canada, l'unico modo per sperare nella qualificazione alla Final Eight di Coppa Davis a Malaga. Gli Azzurri guidati da Filippo Volandri partono con il piede giusto, vincendo il primo singolare di giornata con Arnaldi. Un match in crescendo per l'azzurro, che dopo un primo set in ombra, è salito di colpi nei due parziali successivi contro un ottimo Garin che ha giocato un ottimo incontro. Ora tocca a Sonego contro Jarry.

La partita

Il primo duello della Unipol Arena di Bologna è tra Arnaldi e Garin. Il ligure rischia subito il break al primo game ma è bravo e fortunato (grazie ad un nastro favorevole) a mantenere il servizio. Stesso copione al terzo turno di battuta dell’italiano, che questa volta però è poco lucide e concede il gioco al cileno. L’inerzia del set passa tutta dalla parte di Garin, che raddoppia il break e chiude sul 6-2.

Nel secondo set Arnaldi supera la tensione di inizio match e si procura subito due occasioni per andare sul 2-0, ma il cileno serve bene e riesce a tenere il turno di battuta. Comandano i servizi fino al decimo game, quando sul 5-4 l’azzurro va sul 40-0 e strappa il break che vale il set. Nel terzo parziale il numero 47 al mondo scioglie i colpi e sale in cattedra. Decisivo il quarto game, dove dopo sei tentativi riesce ad allungare sul 3-1, alzando al massimo il suo livello di gioco. Garin perde fiducia mentre Arnaldi riesce a portare a casa l'incontro con il 6-3 finale, regalando una vittoria fondamentale per le speranze azzurre.

A first #DavisCup win for Matteo Arnaldi



What a start for Italy in this must win tie #DavisCup | @federtennis pic.twitter.com/U357fhlHNp — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2023

Le parole di Arnaldi a Sky Sport dopo la vittoria con Garin: "Non era facile, si è visto che all'inizio ero molto teso. Sono stato attaccato al match e le occasioni sono arrivate. All'inizio ho sbagliato tanto, poi sono stato regolare. Il game sul 5-4 del secondo set è stata la chiave, nel terzo set ho giocato meglio. Sono entrato con un po' di tensione perché sapevo di giocare per una nazione intera. Questo è emozionante, ma ti da una carica in più".

Nella sfida di ieri il Canada batte anche la Svezia e mette un piede a Malaga. Finisce 3-0 grazie alle vittorie di Pospisil contro il figlio d'arte Leo Borg (7-6 5-7 6-2) e di Diallo contro Ymer (6-4 6-3). Nel doppio Galerneau-Pospisil batto Bergevi-Goransson (7-6 7-6).