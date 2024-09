Al via la Coppa Davis: le avversarie dell'Italia e gli azzurri in campo

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se l'Italia debutterà mercoledì 11 settembre contro il Brasile, ricomincia oggi la Coppa Davis 2024 con tantissima attesa per gli azzurri di Volandri che dopo la vittoria 47 anni anni dopo ottenuto lo scorso anno sono di diritto i favoriti anche di questa edizione: un bis sarebbe storico ma meglio mantenere un profilo basso e, soprattutto, garantirsi l'accesso a Malaga per la fase finale che si terrà dal 19 al 24 novembre. Occhi puntati, però, per ciò che accadrà a Bologna alla Unipol Arena dal 10 al 15 settembre.

I convocati di Volandri

Come ampiamente annunciato dal capitano Filippo Volandri, saranno assenti per ovvi motivi Jannik Sinner, reduce da un meraviglioso tour de force culminato con la vittoria degli Us Open e Lorenzo Musetti per lo stesso motivo, avendo anche disputato le Olimpiadi di Parigi con la storica medaglia di bronzo. Niente paura, anche se mancheranno i primi due giocatori italiani, il team è molto forte e competitivo: tra i singolaristi Flavio Cobolli (numero 32 Atp), Matteo Arnaldi, (numero 33 Atp) e Matteo Berrettini (numero 43 Atp). Insomma, tre tennisti tra i top 50 del mondo può far dormire sonni tranquilli. Il doppio sarà invece giocato da due garanzie: Andrea Bolelli e Andrea Vavassori, fortissimi come pochi.

" Ci sono almeno nove giocatori che meriterebbero di essere convocati, sono contento di proseguire un percorso iniziato tre anni fa, con i ragazzi che sono diventati una squadra. La vittoria dell'anno scorso ci deve dare nuovi obiettivi e permettere di aprire un ciclo, con tanti giocatori sempre pronti per subentrare gli altri ", ha dichiarato Volandri alla vigilia delle gare di Bologna. Non è ancora stato reso noto chi dei tre singolaristi affronteranno i primi avversari del Brasile domani pomeriggio.

Le avversarie dell'Italia

Ma chi dovranno affrontare i nostri azzurri per rincorrere il sogno di arrivare a Malaga e giocarsi la Coppa Davis? La prima gara prevista mercoledì 11 settembre alle ore 15 sarà contro il Brasile: da temere soprattutto il miglior giocatore verde-oro, Thiago Monteiro, attuale numero 76 del ranking mondiale ma attenzione anche alla giovane promessa di soli 18 anni Joao Fonseca. Venerdì 13 settembre, sempre alle 15, ecco che l'Italia di Volandri giocherà contro il Belgio: il più quotato giocatore è Zizou Bergs mentre per il doppio occhio a Sander Gille e Joran Vliegen che hanno vinto il Masters 1000 di Montecarlo. Domenica 15 settembre ecco il turno dell'Olanda: è una delle formazioni che conosciamo meglio ma anche tra le più temute per la presenza di Tallon Griekspoor (numero 39 Atp) e Botic Van de Zandschulp al posto numero 68.

Dove vedere le gare in tv

Tutti gli appassionati avranno l'imbarazzo della scelta: le gare degli azzurri in Coppa Davis saranno tutte trasmesse in chiaro su Rai Due ma si potranno scegliere anche i canali

: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming si potranno vedere su Rai Play e, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv. Ricordiamo che l'Italia giocherà sempre a partire dalle ore 15 mercoledì, venerdì e domenica.