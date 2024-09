Us Open, Sinner si gioca lo Slam contro Fritz | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La gara in diretta: 1° set

Ormai ci siamo, il count-down è quasi giunto al termine: Jannik Sinner e Taylor Fritz si sfidano di fronte al pubblico del campo centrale "Arthur Ashe" alle ore 20 italiane, le 14 a New York. Anche quest'oggi per il nostro numero uno del mondo ci sono vari appuntamenti con la storia di questo sport: se vincesse sarebbe il primo italiano nel singolare maschile (qui ha già vinto Flavia Pennetta) a vincere l'Us Open americano e sarebbe anche il primo italiano a vincere due Slam nell'era Open (ricordiamo la vittoria degli Australian Open a gennaio).

L'avversario è forte, fortissimo, e può contare sul tifo a favore del pubblico di casa (24mila spettatori): di fronte, però, ha un ragazzo di 23 anni sempre più leader e completo in ogni reparto, la sfida sarà combattuta ma Jannik ha le carte in regola per alzare al cielo il trofeo e far sorridere i colori italiani.

I giocatori scenderanno in campo alle ore 20: dopo qualche minuto di riscaldamento il via alla gara.