Coppa Davis, Italia-Belgio: Cobolli contro Bergs | 6-3

9° game: Flavio serve per il set e comincia subito con una gran prima, 15-0; poi è perfetto con servizio, dritto e rovescio sotto rete a campo aperto, 30-0. Un contropiede con un dritto al volo, da applausi, vale il 40-0 e tre set point per l'azzurro. Il primo lo sbaglia con una smorzata che finisce in rete (40-15), poi il dritto si spegne in rete (40-30) e un altro errore costa caro, 40-40. Il dritto del belga va fuori, quarto set point sbagliato anche questo con una steccata, nuova parità. Nuovo dritto del belga in corridoio, quinto set point che viene concretizzato, 6-3 in 45 minuti.

8° game: Bergs serve per rimanere nel set, il belga fa un paio di errori con il dritto, punteggio di 30-30. Poi rimedia con un ace, 40-30 e 5-3.

7° game: le cose si complicano, qualche errore di Flavio e il punteggio è 30-30 ma poi rimedia con una gran prima di servizio sulla riga, 40-30 e poi chiude, 5-2.

6° game: agevole turno di servizio per Bergs che sale di livello con le prime, 40-0 e 4-2.

5° game: Cobolli superbo, serve senza sbavature e conquista tre punti consecutivi senza praticamente mai far iniziare lo scambio, 40-0. Poi arriva il 4-1.

4° game: arriva il primo doppio fallo di Bergs (15-15) che poi commette un errore sotto rete abbastanza grave per uno come lui, 15-30, poi fa un altro errore con il dritto, 15-40 e due palle break per Cobolli. Arriva subito il punto per l'azzurro con un altro errore di dritto del belga, 3-1.

3° game: Cobolli attacca bene oltre a servire in modo efficace, da 40-15 altro gran game dell'azzurro che si porta 2-1.

2° game: Bergs è solido al servizio, si porta 40-15 e pareggia il punteggio, 1-1.

1° game: la gara inizia con il servizio di Cobolli che mette in campo subito un ace. Dal 40-30 il rovescio dell'azzurro finisce in rete, parità. Arrivano due punti consecutivi per il primo punto dell'incontro, 1-0.