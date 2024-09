Coppa Davis, Berrettini rimonta Van de Zandschulp: Italia-Olanda 1-0

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre su tre: nell'ultima giornata delle qualificazioni alle Finals di Coppa Davis, con l'Italia già sicura di essere tra le finaliste di Malaga, nel primo singolare Matteo Berrettini ha vinto contro l'olandese Van de Zandschulp 3-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e 21 minuti regalando all'Italtennis di Filippo Volandri il primo punto, Italia-Olanda 1-0. L'azzurro è più in forma che mai e onora alla grande le sue prestazioni vincendo tutte e tre le gare di singolare a cui è stato chiamato: oggi è bravissimo a rimontare un giocatore molto forte e ostico dopo aver perso il primo set ma poi con pochissime sbavature ha avuto la meglio.

Le parole di Berrettini

Intervistato da Sky Sport al termine della gara, Berrettini ha parlato del legame speciale con Flavio Cobolli che scenderà in campo per provare a dare il punto decisivo all'Italia. Sulla sua gara, il romano ha spiegato di " sapere che prima o poi avrei trovato una crepa nel suo gioco. Si è complicato un po' al terzo ma sono rimasto lì con la fede e la gioia di giocare . Il movimento tennistico italiano è in salute, mi reputo sempre abbastanza giovane, la squadra è lunga, la competizione può essere giocata da tutti". Per quanto riguarda la speranza di vincere di nuovo a Malaga, Matteo ha spiegato che " è questo è l'obiettivo, spero di esserci, abbiamo il giocatore più forte del mondo, la squadra più compatta e il tifo più caldo del mondo. Vi aspettiamo tutti a Malaga ".

La rimonta dell'azzurro

Nel primo set l'azzurro parte subito forte conquistandosi una palla break ma è bravo poi l'olandese a non dargli questa possibilità e portandosi in vantaggio. Al quarto game si verifica la situazione opposta con Berrettini che salva una possibilità di break, c'è ancora grande equilibrio con il punteggio sul 2-2. La svolta avviene nel sesto game dove Van de Zandschulp strappa la battuta al 28enne romano portandosi sul 4-2 e servizio a favore riuscendo ad allungare, 5-2. Matteo prova a rientrare in partita ma non riesce che ad accorciare il punteggio sul turno di servizio (5-3) ma il set si chiude con l'olandase che vince 6-3.

Nel secondo set si riparte con il massimo equilibrio: inizia Berrettini che sembra non aver accusato il colpo ma l'olandese risponde immediatamente, si sale così punto a punto senza break. Bravissimo l'italiano nel settimo game sul punteggio di 3-3 che dopo essere salito sul 40-0 subisce il ritorno di Van de Zandschulp ma con un'ottima prima di servizio chiude il gioco, 4-3, e pareggia i conti lasciando a zero Matteo nel game successivo. Il servizio dell'azzurro è molto efficace (5-4) e nel decimo game arriva un set point per Berrettini, errore dell'olandese con la palla in rete, gara riequlibirata e 6-4 per l'Italia.

Nel terzo e decisivo set si ricomincia combattendo punto su punto: quarto game con l'olandese in difficoltà che si fa rimontare da 40-0 a 40-40 e palla break che purtroppo non sfrutta a dovere mandando la pallina in rete, il punteggio è di 2-2. Di nuovo in vantaggio sul proprio servizio (3-2), grandissimo game di Berrettini che ottiene due palle break per allungare e riesce meritatamente a salire 4-2. Soffrendo (rimonta da 0-30) con un ace chiude il servizio e sale 5-2. Un match point non è stato sfruttato a dovere, parità nell'ottavo game e poi accorcia Van de Zandschulp che va sul 5-3.

Inaspettatamente, arriva il contro-break dell'olandese che rimette tutto in discussione, 5-4. Alla grande, però, Matteo si procura tre match point consecutivi con una grande reazione (0-40). Alla fine, all'ultimo tentativo, chiude 6-4 con la sua forza e volontà eccezionali.