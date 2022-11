Coppa Davis: gli italiani in campo (senza Berrettini e Sinner)

Giovedì 24 novembre è il giorno dell'Italia nelle finali di Coppa Davis: gli azzurri scenderanno in campo a Malaga contro gli Stati Uniti nei quarti di finale. La squadra di Filippo Volandri, fino a poche settimane fa tra le favorite per la vittoria finale, non arriva nella migliore delle condizioni. Il 12 novembre è arrivata la prima tegola, la rinuncia di Jannik Sinner alle prese con un infortunio, l’ennesimo dell’anno, questa volta a un dito della mano destra. Poi è toccato a Matteo Berrettini. Il problema al piede che l’ha tenuto fermo dopo il torneo di Napoli non è ancora risolto. Il tennista romano è a Malaga, si è anche allenato ma salvo miracoli dell’ultimo secondo, non gli resta che tifare per i compagni dalla panchina. Ecco chi saranno gli italiani in campo.

Lorenzo Musetti

Carrara

2002

23 Atp ranking

2 tornei vinti in carriera

Dal rovescio elegante e la tecnica d’altri tempi, Musetti è uno dei talenti più cristallini del circuito. Quest'anno ha vinto i suoi primi due titoli a livello Atp, ad Amburgo e a Napoli. A Sofia e a Firenze ha poi disputato altre due semifinali consecutive, e con i quarti di finale, arrivati a Parigi Bercy sembra proprio che Lorenzo Musetti non voglia fermarsi più. Il nativo di Carrara sta vivendo un finale di stagione da svolta e incassato anche il suo primo successo su un Top 5, battendo il norvegese Casper Ruud. Adesso si candida come protagonista alle final 8 di Coppa Davis.

Lorenzo Sonego

Torino

1995

45 ranking Atp (best 21)

3 titoli in carriera

A Metz, dopo una stagione complicata in cui non è mai riuscito a vincere più di due partite di fila, Sonego ha finalmente sollevato il primo trofeo dell’anno, il terzo in carriera. Successo che gli vale il ritorno fra i primi 50 giocatori del mondo, dove è sempre stato stabile. La garra, la testa e il cuore da tifoso del Torino gli elementi che per lui fanno la differenza da sempre sul campo. Lo chiamano ''guerriero'', una definizione in cui si ritrova perfettamente: per il modo in cui sta in campo, ma anche perché, ha dovuto lottare su ogni minimo centimetro per arrivare nell’élite del tennis internazionale.

Fabio Fognini

Arma di Taggia (IM)

1987

9 titoli in carriera

56 ranking Atp (best 9)

Insieme a Pietrangeli e Panatta il miglior tennista italiano di sempre. Classe e imprevedibilità sono le doti che lo hanno portato a ridosso della top-10 mondiale, con il diritto come colpo migliore. L’altra faccia della medaglia sono i cali di concentrazione che tante volte gli hanno tarpato le ali. La vittoria ad aprile 2019 nel Masters 1000 di Monte Carlo rappresenta il momento più alto della carriera del ligure. Nella storia per aver battuto nel 2015 a Rio e Barcellona sulla terra Rafa Nadal. Insieme a Bolelli trionfando agli Australian Open 2015, diventando l'unica coppia italiana ad aver vinto un Major maschile nell'era Open.

Simone Bolelli

Bologna

1985

36 best ranking Atp

10 titoli vinti in doppio

Nel settembre del 2008 era a ridosso dei primi 30 del mondo e voleva costruirsi una carriera da top player. Due infortuni, polso nel 2013 e gomito nel 2016 ne hanno fermato l'ascesa. Poi la decisione di dedicarsi soltanto al doppio, dove ha vinto uno Slam (Australian Open 2015) ed è arrivato a giocarsi il Masters, sempre in coppia con Fabio Fognini. Lontano dalle pressioni dei singolaristi, oggi Bolelli sta pianificando l'ultima parte della sua carriera e assicura: "Potrei arrivare fino a 40 anni".

Filippo Volandri (capitano)

41 anni, è il capitano azzurro in Coppa Davis. Ex giocatore, grande specialista sul rosso e dotato di un rovescio meraviglioso. È arrivato fino al numero 25 della classifica Atp. Una successione, quella a Corrado Barazzutti, al timone da ben 19 anni, dopo aver guidato molto a lungo anche la rappresentativa dell’allora Fed Cup. Con Berrettini, Sinner e Musetti ha tra le mani un potenziale enorme.

Dove vedere Italia-Stati Uniti in tv

L'incontro tra Italia e Stati Uniti, valido per i quarti di finale della Copa Davis 2022, si giocherà giovedì 24 novembre alle ore 10 al Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Sarà possibile seguire i match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La "squadra tennis" di Sky che racconterà da Malaga la fase finale della Coppa Davis sarà composta da Elena Pero e Luca Boschetto, alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Paolo Bertolucci e Paolo Lorenzi. "Studio Coppa Davis", sempre dalla città spagnola, in compagnia di Eleonora Cottarelli, Angelo Mangiante e Stefano Meloccaro. La Coppa Davis è trasmessa anche in chiaro su Rai Sport+ Hd (Canale 58 del digitale terrestre). La telecronaca è affidata a Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, uno degli eroi della vittoria azzurra della Davis del 1976. In studio Cristina Caruso e Paolo Canè.