Coppa Davis, Arnaldi vince in tre set: Italia avanti 1-0 sull'Australia. Ora Sinner contro de Minaur

Comincia bene per l'Italia la finale di Coppa Davis contro l'Australia, in programma al Palacio de Deportes Martin Carpena di Malaga.

Nel primo singolare, tra i numero due, Matteo Arnaldi (n.44) ha battuto Alexei Popyrin (n.40) in tre set col punteggio di 7-5 2-6 6-4, in una partita dagli scarsi contenuti tecnici e piena di errori, da parte di entrambi i giocatori, bloccati dall'enorme posta in palio.

Con grandi sofferenze il tennista ligure la spunta contro l'australiano, un giocatore dal grande servizio, ma che soffre gli spostamenti laterali e gli scambi da fondo. Nel primo set l'azzurro conquista il break per primo, portandosi sul 3-1, ma restituisce subito dopo il servizio. È Arnaldi ad avere le migliori occasioni con tre set point sprecati sul 5-4, poi subito dopo si salva cancellando due break point. Sul 6-5 Popyrin va in confusione in battuta e regala il primo set all'italiano.

Il secondo set inizia malissimo per Arnaldi, che perde subito il servizio. Popyrin comincia a giocare più sciolto e scappa via 3-0 con doppio break, aiutato dagli errori dell'azzurro. Il tennista ligure esce dalla partita con un lungo passaggio a vuoto. Senza particolari problemi l'australiano mantiene il vantaggio e vince il secondo set 6-2.

Nel terzo set l'azzurro prova a scuotersi ma continua a soffrire tremendamente al servizio mentre Popyrin tiene agevolmente i suoi turni in battuta. Arnaldi riesce ad annullare sette palle break totali e sale sul 4-3. Nel game successivo è l'australiano ad andare in difficoltà ma annulla con un ace la palla del 5-3. Ancora un'altra occasione break per Popyrin ma Arnaldi difende con i denti il servizio e fa 5-4. Sul 30-30 il net corregge il colpo dell'azzurro e Popyrin sparacchia fuori il dritto. L'azzurro lo capitalizza subito con un bel passante di rovescio, non controllato dall'Aussie. Italia avanti 1-0.

Arnaldi puts Italy one match away from victory



Winning 7-5 2-6 6-4 over Alexei Popyrin #DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/FXr4iJW08j — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023

Agli Azzurri guidati da Filippo Volandri manca soltanto l'ultimo passo per entrare nella storia e conquistare la Coppa Davis, 47 anni dopo l'ultima volta. Parliamo del 1976 quando Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, capitanati da Nicola Pietrangeli, tornarono vincitori dalla leggendaria trasferta nel Cile di Pinochet.

Il programma

Tutto confermato negli schieramenti di Italia e Australia. Volandri sceglie Arnaldi per il primo singolare contro Alexei Popyrin. A seguire la sfida tra numeri 1 Sinner-de Minaur. Nel doppio, come accaduto nelle due sfide precedenti, da lineup ufficiale c'è la coppia Bolelli/Sonego, ma in caso di terzo match ci sarebbe Sinner al fianco del torinese.

Alexei Popyrin (Aus) vs Matteo Arnaldi (Ita)

Alex de Minaur (Aus) vs Jannik Sinner (Ita)

Matthew Ebden/Max Purcell (Aus) vs Simone Bolelli/Lorenzo Sonego (Ita) The teams for the Final are #DavisCupFinals pic.twitter.com/hyJ9SM3t2e — Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2023

Il cammino dell'Italia

Sinner e compagni sono arrivati alla finale sempre in rimonta. Straordinaria la vittoria di ieri in semifinale contro la Serbia con l'altoatesino grande mattatore. Il n.1 italiano è riuscito a battere Djokovic per ben due volte in un giorno. Prima in singolare dopo un incredibile partita al terzo set poi in doppio in coppia con Sonego, ribaltando l'iniziale vantaggio di Kecmanovic, vincitore su Musetti. Ai quarti di finale invece, la squadra azzurra ha superato l'Olanda 2-1, con il punto decisivo di Sinner e Sonego nel doppio. Jannik aveva pareggiato vincendo il singolare (contro Griekspoor), dopo la sconfitta di Arnaldi (contro Van de Zandschulp).