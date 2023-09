Coppa Davis, a Malaga sarà Italia-Olanda

L'Italia del tennis conosce finalmente il nome del suo prossimo avversario alle Finals di Coppa Davis che si svolgeranno a Malaga dal 21 al 26 novembre: sarà l'Olanda, vincitrice del gruppo D dopo essersi imposta contro la Finlandia e gli Stati Uniti. Se gli azzurri dovessero approdare in semifinale, si ritroverebbero di fronte la vincitrice tra Gran Bretagna e la Serbia del numero uno al mondo, Novak Djokovic.

Le parole di Volandri

Il capitano azzurro, Filippo Volandri, subito dopo l'esito dei sorreggi effettuati a Londra, si è detto orgoglioso di aver ottenuto, anche quest'anno, la qualificazione alle Finals di Coppa Davis. " La nostra corsa verso il titolo partirà dall'Olanda che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito: sono una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adattano molto bene alle superfici rapide, come quella viste nei giorni di Davis", ha dichiarato alla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel).

Come abbiamo visto sul Giornale, dopo un inizio in salita con l'inattesa sconfitta contro il Canada, gli azzurri hanno rialzato la testa vincendo contro Cile e Svezia e guadagnando il pass per la Spagna e arrivare tra le migliori otto nazionali. " Per quel che ci riguarda, a Bologna abbiamo dimostrato di avere una squadra estremamente competitiva e combattiva. Soprattutto nei momenti più difficili, i ragazzi hanno dato tutto - ha sottolineato Volandri - Ora arriva il difficile ma anche il più bello. A prescindere da chi ci sarà a Malaga, sono certo che la squadra darà un'ulteriore dimostrazione di compattezza. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l'obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da troppo tempo ".

Che squadra è l'Olanda

Gli Oranje hanno fatto vedere già numerose volte la loro forza e imprevedibilità in Coppa Davis, agevolati anche dal giocare su superfici indoor. La squadra capitanata da Paul Haarhuis è arrivata al primo posto in un girone in cui erano presenti Croazia e Stati Uniti: Tallon Griekspoor (numero 24 del ranking Atp) e Botic van de Zandschulp (n.68) hanno fatto vedere di che pasta sono fatta mettendo in difficoltà i propri avversari. Dopo l'esperienza Canada, l'Italia non dovrà sottovalutare i due e neanche il doppio con Wesley Koolhof, numero quattro al mondo nella categoria oltre a Jean-Julien Rojer che si piazza al sedicesimo posto della disciplina. In questa competizione, però, l'Olanda ha ottenuto il miglior risultato di sempre soltanto nel 2001 arrivando in semifinale.

Gli accoppiamenti vedranno così Italia-Olanda e Serbia-Gran Bretagna: dall'altra parte del tabellone ecco Canada-Finlandia e Repubblica Ceca-Australia. Tutte le gare si svolgeranno al "Palacio de Deportes José María Martín Carpena" di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023: i quarti di finale si disputeranno nei primi tre giorni, il 24 e 25 novembre sono previste le semifinali mentre domenica 26 andrà si giocherà la finalissima.