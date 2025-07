Darderi fa il Sinner, Jannik salta Toronto

Il tennis non si ferma mai e ogni settimana si deve prendere atto dei risultati in vari tornei. Il 2025 si sta confermando un'annata speciale per gli azzurri, al di là dei riscontri straordinari di Jannik Sinner. Ieri, infatti, Luciano Darderi ha conquistato il terzo titolo ATP in carriera, il secondo stagionale, battendo nella finale sulla terra rossa di Bastad (Svezia) l'olandese Jesper de Jong con lo score di 6-4 3-6 6-3. Italtennis punto di riferimento nel rendimento di questo 2025, visti i sei titoli conquistati a livello di circuito maggiore. Oltre alle affermazioni di Sinner negli Australian Open e a Wimbledon, sono arrivati altri quattro successi: due di Darderi (Marrakech-Bastad) e altrettati di Flavio Cobolli a Bucarest e ad Amburgo. Non era mai accaduto che tre italiani vincessero due tornei a testa nella stessa stagione.

Indubbiamente, Sinner è la Stella Polare del movimento per i suoi risultati nei Major. Ieri l'altoatesino ha deciso di rinunciare a uno dei Masters1000 di avvicinamento agli US Open, ovvero l'evento a Toronto (27 luglio-7 agosto), dove due anni fa conquistò il primo titolo 1000 della carriera. «Vincere quel titolo a Toronto due anni fa è stato l'inizio di un momento davvero speciale per me, ma dopo aver parlato con il mio team, devo recuperare», ha fatto sapere il pusterese, che si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Sardegna per recuperare le energie e anche dal problema al gomito. L'azzurro potrà inoltre fare il punto della situazione sui guadagni dell'annata che, nonostante l'assenza di tre mesi per la vicenda Clostebol, lo può fare stare tranquillo. L'impresa sui prati dell'All England Club si è tradotta in 3,52 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere a 1.275.000 euro per la finale raggiunta a Parigi e ai 2,1 milioni del trionfo negli Australian Open. Un patrimonio che, considerando varie sponsorizzazioni e partnership, va oltre gli 80 milioni di euro. Compensi molto importanti, frutto di scelte di programmazione oculate.

La priorità sono gli Slam e non sorprende che anche Novak Djokovic e Jack Draper in via ufficiale e Carlos Alcaraz secondo fonti spagnole non saranno sul cemento canadese. Si punta alla doppietta Cincinnati (7-18 agosto)/New York (24 agosto-7 settembre), con Sinner che ha nel mirino i 3000 punti, fondamentali nella sfida contro Carlitos per il primato del ranking.