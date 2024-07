Paolini vince due volte in un giorno: dopo il singolo anche nel doppio con la Errani

Ascolta ora 00:00 00:00

Inizia nel migliore dei modi il torneo di doppio femminile per Sara Errani e Jasmine Paolini che all'esordio battono le neozelandesi Lulu Sun e Erin Routliffe con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1 ora e 11 minuti, conquistando l'accesso agli ottavi di finale dove troveranno la coppia francese composta da Parry e Garcia. Partita a senso unico quella delle teste di serie numero 3, che nel primo set strappano due volte il servizio alle avversarie nel quarto e nell'ottavo gioco; mentre nel secondo set il game decisivo è il settimo, dove il break arriva alla seconda occasione a disposizione.

Per la Paolini la giornata odierna vale doppio, in quanto nella mattinata parigina la tennista toscana aveva strappato il pass per gli ottavi - dove troverà la slovacca Anna Karolina Schmiedlova che ha battuto in due set la brasiliana Beatriz Haddad Maia - imponendosi per 6-4, 6-1 nei confronti della polacca Linette. La numero 5 al mondo al termine del doppio, ha dichiarato: "Sono contenta della prova che ho fatto, soprattutto nel secondo set quando mi sono sciolta e ho iniziato a giocare meglio." La Paolini, incalzata sul netto 6-1 della mattina contro la Linette, ha scherzosamente dichiarato: "No, non avevo voglia di finire in fretta per andare a vedere Djokovic-Nadal, anche se poi sono riuscita a vedere la fine del secondo set ed è stato un bello spettacolo”. Anche Sara Errani ha avuto sensazioni positive dopo il debutto: “Abbiamo giocato bene. Non era semplice perché era il match d’esordio, ma siamo state brave a gestirlo”.

Nel prossimo turno le tenniste italiane sfideranno le padrone di casa Caroline Garcia e Diane Parry, che si sono imposte col parziale di 6-7 (2), 6-3, 10-4 sulle olandesi Rus e Schuurs.

La Errani ha voluto rimarcare l'imprevedibilità del prossimo match: "Non le abbiamo mai viste giocare insieme, perché al di là di forse qualche match in Fed Cup non credo abbiano mai fatto coppia nei tornei. Le studieremo individualmente, perché non ci sono video che possiamo trovare con loro che giocano assieme”.