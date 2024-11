Devastante Sinner: travolge Ruud e vola in finale alle Atp Finals

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva di fronte il numero 6 del mondo ma Jannik Sinner ha stravinto, praticamente asfaltato Casper Ruud con una partita che si è avvicinata alla perfezione: 6-1 6-2 il punteggio ottenuto dopo un'ora e 9 minuti di gioco, devastante, e domani si giocherà la finalissima delle Atp Finals contro l'americano Taylor Fritz che ha già battuto nel girone eliminatorio e soprattutto nella finale degli Us Open. Una gara dominata, senza appello, subito in discesa dal primo break all'inizio del primo set e controllata minuto dopo minuto. Per Jannik quella di stasera è la vittoria numero 69 del 2024, soltanto sei le sconfitte.

"In finale proveremo a far meglio"

" È un'emozione grandissima ed è bellissimo, è un torneo molto importante ", ha commentato a caldo Jannik Sinner a bordo campo pochi secondi dopo la vittoria contro il norvegese vittoria sul norvegese. " A prescindere dal risultato è stata una settimana piena di emozioni bellissime, sto provando a giocare al 100% ogni giorno ", ha aggiunto. Quando gli è stato chiesto qualcosa del suo match, ha spiegato che la gara di oggi " si poteva complicare, ero sopra di un break e poi se lo avessi perso quando ero sotto 15-40 la partita poteva cambiare, invece sono rimasto lì mentalmente e nel secondo set ho alzato il livello, sono molto contento ".

Uno dei punti di forza dell'altoatesino è il suo team così come sottolinea anche durante la breve intervista di fronte al pubblico in piedi ad applaudirlo. " Come lo scorso anno siamo in finale, lo scorso anno abbiamo perso, ci riproviamo quest'anno cercando di far meglio dello scorso anno ". Quel plurale, "siamo", la dice lunga sulla caratura di questo ragazzo di 23 anni che non prende i meriti soltanto per sé ma li divide con tutta la sua squadra per il lavoro quotidiano che viene svolto. Inevitabile, infine, una domanda per la sfida di domani che vale il titolo. " Domani sarà di nuovo una sfida molto difficile, molto dura, ma non vedo l'ora di scendere in campo e poi vediamo cosa succede ".

OLE OLE OLE OLE SINNER SINNER!



Italy's favourite son @janniksin delivers the goods by reaching the showpiece final on home soil, defeating Ruud 6-1 6-2!#NittoATPFinals pic.twitter.com/UCrc4X7KRg — ATP Tour (@atptour) November 16, 2024

Sinner è devastante

Nel primo set si capisce subito come sarebbe andata la partita: dopo l'1-0 arriva subito il break di Jannik che va sul 3-1, il norvegese prova ad accorciare ma sarà l'unico punto del set visto che arriva un altro break con un dominio totale ma dopo aver salvato due palle break nel quarto game. Il punteggio va sul 5-1 e poi chiude 6-1 dopo appena mezz'ora di gioco. Nel secondo set Ruud prova a reagire, la gara è in eqilibrio fino al 2-2 poi Sinner mette di nuovo la freccia con il break nel quinto game, 3-2, e il break decisivo nel settimo game (5-2) quando ormai l'avversario era sempre consapevole dell'epilogo. Senza nuovi sussulti e con l'ennesimo ace, Sinner chiude 6-2 tra gli applausi e complimenti da parte di tutti.

Un pericolo chiamato Fritz

Taylor Fritz " ha giocato un'ottima partita nel round robin, la differenza è stata di pochi punti, domani sarà molto simile, dovrò stare molto attento in qualsiasi momento.

molto alto, io devo cercare di stare lì tutti i punti"

Sarà una partita molto delicata e difficile, le finali sono sempre diverse rispetto ai gironi": lo ha dichiarato in conferenza stampa Sinner dopo la vittoria con Ruud sottolineando il livello di gioco dell'americano considerato ", ha concluso l'azzurro.