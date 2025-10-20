Djokovic, le dichiarazioni choc: "Devo curarmi". Atp Finals sempre più lontane

Le statistiche ufficiali Atp del 2025 riferiscono di un'annata di certo non all'altezza delle aspettative, con 35 vittorie e 11 sconfitte e un solo trofeo sollevato al cielo, ma a preoccupare i suoi fan sono state soprattutto le parole da lui pronunciate successivamente al ritiro nel match valido per la finale 3°-4° posto del Six Kings Slam: Novak Djokovic sembra allontanarsi inesorabilmente dalle Atp Finals di Torino, e qualche dubbio inizia a sorgere anche su ciò che potrà accadere la prossima stagione.

Dopo aver perso da Jannik Sinner nella semifinale del ricchissimo torneo che si è disputato a Riad, una sconfitta netta maturata in poco più di un'ora di gioco col risultato di due set a zero per il tennista altoatesino (6-4, 6-2), Nole era atteso nuovamente sul terreno di gioco per misurarsi con Taylor Fritz, battuto da Carlos Alcaraz. Il confronto è durato appena un set, col tennista americano che si è imposto per 7-6 dopo aver vinto il tie break col risultato di 7-4.

Invece di accomodarsi in panchina per riposarsi in vista del secondo set, Djokovic ha raggiunto l'avversario a rete per comunicargli la propria intenzione di ritirarsi e per scusarsi con lui e con tutto il pubblico accorso all'Anb Arena di Riad. Ma ad allarmare i tifosi del serbo e gli appassionati di tennis di tutto il mondo sono le parole da lui pronunciate dopo aver deciso di abbandonare anzitempo il match.

"Voglio chiedere scusa a tutti, mi dispiace che non possiate vedere il secondo set, ma abbiamo giocato delle ottime partite" , ha spiegato Nole rivolgendosi al pubblico. "È uno dei set più lunghi che abbia mai giocato. Voglio ringraziare tutti per avermi trattato così bene, spero di tornare se continuerò a giocare" , ha aggiunto. "Ora devo riposarmi e curare alcuni problemi che ho con il mio corpo. Spero di poter giocare gli ultimi tornei della stagione" , ha concluso il 24 volte vincitore Slam.

In attesa di comunicazioni ufficiali, con il serbo che è il terzo tennista dopo Sinner e Alcaraz a qualificarsi per la Atp Finals, sembra allontanarsi la possibilità di rivederlo in campo a Torino. Più probabile che, viste le condizioni di difficoltà condivise coi tifosi, decida di saltare il resto della stagione per tornare in campo il prossimo anno.

Ma cosa accadrà allora? La frase "", ha riecheggiato a lungo nelle orecchie dei tifosi del serbo, per cui il timore è che il 2026 possa essere l'anno dell'addio al tennis giocato.

Qualora Nole dovesse decidere di saltare Torino, per Lorenzo Musetti potrebbe aprirsi un'importante finestra sul torneo dei migliori 8 del circuito Atp, ma stavolta sarà davvero l'ultimo treno.