Djokovic si prende la rivincita: Alcaraz battuto a Cincinnati

Si erano lasciati nel tempio del tennis, Wimbledon, in una finale che aveva dato l'impressione che stesse avvenendo un definitivo passaggio di consegne tra il re degli Slam, Novak Djokovic, e il nuovo che avanza, Carlos Alcaraz. L'abdicazione, se così vogliamo chiamarla, non è ancora avvenuta dopo la vittoria in tre set del serbo Nole (5-7, 7-6 7-6) contro il giovane talento spagnolo in una gara per che ha infiammato il pubblico nella finale del Masters 1000 di Cincinnati.

La gara dei record

Si è trattata di un'autentica battaglia durata quasi quattro ore senza esclusione di colpi: i due più forti tennisti al mondo hanno dato vita alla gara più lunga di sempre di questo torneo e contemporaneamente alla finalissima, al meglio dei tre set, più lunga nella storia dei Masters 1000. Nel primo set Djokovic si porta avanti di un break e va sul 4-2 ma subisce un colpo di calore che gli fa inevitabilmente calare il livello del suo tennis con Alcaraz che recupera, si porta avanti e vince 7-5. Le condizioni meteo non hanno aiutato i protagonisti a causa del caldo afoso e della gara disputata nelle ore pomeridiane ma tant'é: nel secondo set lo spagnolo sembra averne di più, la gara si mantiene in equilibrio fin quando il punteggio non è nuovamente 4-2, come nel primo, a favore del 20enne di El Palmar.

Ma il "vecchio leone" non molla, conquista un break decisivo che gli fa accorciare le distanze per poi riportarsi sotto sul 4-4. Colpo su colpo arrivano al tie-break quando Alcaraz ha un match point sul 6-5 ma Nole non si fa intimorire e porta a casa il secondo set imponendosi per 9 punti a 7. A questo punto nuova linfa vitale per il serbo che, nel terzo e decisivo set, sembrava poter chiudere i giochi per ben quattro volte sul 5-3 e 5-4 ma Alcaraz non ha avuto il "braccino" annullandoli tutti. Anche in questa volta, quindi, è stato necessario il tie-break di una sfida già passata alla storia e considerata da Djokovic, che di gare ne ha disputate, " una delle finali più belle e intense della mia carriera ".

Le parole di Djokovic