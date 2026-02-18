Doha, è il giorno di Sinner-Popyrin: chi è l’avversario e dove vedere la gara in tv

Dopo un giorno di riposo a seguito della vittoria di lunedì contro il tennista ceco Tomas Machac, Jannik Sinner quest’oggi torna in campo all’Atp 500 di Doha per affrontare gli ottavi di finale ritrovandosi di fronte l’australiano Alexei Popyrin, attuale numero 53 del ranking Atp.

Chi è l’avversario

Il 26enne di Sidney ha nel dritto il suo colpo principale e le superfici preferite terra battuta e cemento. Il suo best ranking è datato agosto 2025 con la posizione numero 19 dopo aver

raggiunto i quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Toronto. Le cinque vittorie consecutive ottenute quando era tra i migliori 20 al mondo lo ha fatto diventare il primo campione australiano dell'Apt Masters 1000 di Montreal dai tempi di Hewitt nel 2003. La vittoria più importante della sua carriera è stata ottenuta contro Novak Djokovic.

Quali sono i precedenti

Sinner e Popyrin si sono già affrontati due volte con un bilancio di perfetta parità, una vittoria a testa: nel 2021 l’australiano si impose agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid con il punteggio di 7-6, 6-2, Jannik ha poi vinto nel 2025 agli ottavi di finale degli Us Open con il netto punteggio di 6-3, 6-2, 6-2.

Sulla carta, ovviamente, il numero due del mondo è nettamente favorito ma come ha spesso sottolineato l’altoatesino, le gare vanno tutte giocate.

Dovesse riuscire ad avanzare ai quarti di finale ritroverebbe uno tra il ceco Jakuk Mensik e il cinese Zhizhen Zhang, sicuramente avversari più ostici.

Dove vedere la gara

Gli appassionati potranno vedere il match in diretta sui canali Sky Sport a partire dalle ore 17.30: in streaming sarà visibile anche su Now Tv e sull’app Sky Go.