Ecco quando Sinner potrebbe diventare numero uno al mondo

Dopo la storica vittoria al Miami Open e la conquista della seconda posizione in classifica, la domanda che si pongono tutti ora è: quando Jannik Sinner potrebbe diventare numero 1 al mondo?

Con il sorpasso su Carlos Alcaraz, resta soltanto un ultimo ostacolo per il campione altoatesino prima di sedere sul trono della classifica mondiale ovvero Novak Djokovic. Il sorpasso sul serbo potrebbe però già avvenire nelle prossime settimane sul rosso. Archiviata la prima parte della stagione sul cemento americano, ora il circuito si sposta in Europa per i tornei sulla terra battuta. Una fase della stagione che potrebbe essere favorevole per Sinner, grazie al meccanismo che governa il ranking ATP. Vediamo perché. I punti ottenuti in un torneo sono validi per un anno, poi vengono "scartati" all'inizio della successiva edizione per poi sommare quelli nuovi ottenuti. In questo senso, Sinner ha meno punti da scartare rispetto ad Alcaraz e Djokovic nei prossimi appuntamenti e dunque più possibilità di guadagnare terreno rispetto ai suoi rivali. Vediamo nel dettaglio.

Quando Sinner può superare Djokovic?

Ma quando potrebbe esserci l'eventuale sorpasso in vetta alla classifica? Tanto dipenderà dai punti che i primi tre della classifica riusciranno a difendere nelle prossime settimane. L'azzurro, col trofeo alzato a Miami, è salito a 8710 punti, con Alcaraz dietro a 8645 e Medvedev quarto, ormai lontano più di 1500 punti (il russo è a 7165 ). Sinner davanti ha solo Djokovic, che precede l’azzurro di poco più di 1000 punti (il serbo è a 9725 punti). Il bello, però, per Jannik deve ancora venire, e non manca molto tempo.

L'altoatesino sul rosso infatti difenderà soltanto 585 punti, contro i 2.315 di Djokovic, i 2.265 di Alcaraz e i 1.280 di Medvedev. Non è irrealistico pensare, visto trend degli ultimi mesi, che il bottino di Sinner sulla terra aumenterà, con gli avversari invece più in difficoltà a mantenere lo stesso ritmo. Numeri alla mano, immaginare che Sinner possa diventare il primo italiano numero 1 al mondo di sempre già dopo il Roland Garros, ad oggi, non è più un’utopia ma una possibilità molto concreta.

Il campione serbo ha infatti una cambiale pesante da pagare con i 2000 punti ottenuti al Roland Garros 2023 (torneo vinto in finale sul norvegese Casper Ruud). Nello stesso torneo Sinner fu eliminato al secondo turno, e dovrà scartare appena 45 punti. Ci sono però anche i tornei prima di Parigi nei quali nessuno dei due brillò. Djokovic scarta 90 punti a Montecarlo, 45 a Banja Luka, 180 a Roma; Sinner 360 a Montecarlo, 90 a Barcellona e altrettanti a Roma. Numeri alla mano il Roland Garros va segnato sul calendario.

In terra francese Jannik potrebbe diventare numero 1 visto che Djokovic sarà praticamente costretto a rivincere il torneo. Djokovic, comunque, rischia anche dopo Parigi perché a Wimbledon dovrà difendere i 1.200 punti della finale persa con Alcaraz. Sinner scarta i 720 della semifinale persa, tra l'altro, proprio contro il serbo. Senza dimenticare anche le voci di un possibile forfait di Nole ai Championships per concentrarsi al meglio sui Giochi Olimpici di Parigi, un appuntamento a cui il serbo tiene tantissimo.

La nuova classifica

1. Novak Djokovic 9725

2. Jannik Sinner 8710

3. Carlos Alcaraz 8645

4. Daniil Medvedev 7165

5. Alexander Zverev 5370

6. Andrey Rublev 4890

7. Holger Rune 3795

8. Casper Ruud 3615

9. Grigor Dimitrov 3540

10. Hubert Hurkacz 3425