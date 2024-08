Errani e Paolini epiche: una super rimonta sulle russe vale la prima medaglia d'oro per il tennis italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Sara Errani e Jasmine Paolini sconfiggono nella finale per l'oro di doppio femminile le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider col punteggio di 2-6, 6-1, 10-7 in 1 ora e 25 minuti e conquistano una medaglia d'oro storica per il tennis italiano, la prima di sempre nella specialità. Sono dunque 21 le medaglie della spedizione italiana a Parigi, con la Errani che completa il Golden Career Slam, avendo già vinto il doppio in tutti i quattro tornei del Grande Slam.

Nel primo set l'iniziale equilibrio viene rotto nel quarto game, quando le russe riescono a recuperare da 40-15 e a mettere in fila quattro punti consecutivi che valgono il primo break dell'incontro, confermato nel successivo game dove il ritorno delle italiane viene contenuto da una buona prima di servizio della Shnaider. Nel sesto game le azzurre, sul servizio della Paolini, si ritrovano sotto 15-40 e concedono altre due palle break: un cambio tattico repentino, con la conseguente salita della Errani a rete, confonde le russe che non riescono a sfruttare la ghiottissima occasione. Sul 5-2 il match si interrompe per un medical time out effettuato su Sara Errani, alla ripresa Andreeva e Shnaider si procurano tre set point: basta il primo per archiviare un primo set dominato.

Nel primo game del secondo set, però, le italiane recuperano da 40-0 e strappano subito il servizio alle russe, portandosi avanti nel set e mettendo in campo una determinazione differente rispetto al primo set. Dopo aver confermato il vantaggio nel successivo game, nel turno di servizio della Andreeva, Errani e Paolini si procurano tre palle break: le speranze di secondo break consecutivo, però, vengono spazzate via dal ritorno delle russe che accorciano, seppur restando indietro per via del servizio perso dalla Shnaider nel primo game. Nel quinto game, però, le italiane piazzano il secondo break e con un ottimo turno di servizio della Paolini, allungano ancora e, dopo due palle set nel settimo game, col parziale di 6-1 portano a casa il secondo set e allungano la sfida al decisivo super tie-break.

Nel terzo e decisivo set, giocato con la formula del super tie-break a 10 punti, le azzurre aprono bene tenendo il servizio e piazzano un mini break nel turno di servizio delle russe. Andreeva e Shnaider, però, recuperano nel turno di servizio della Errani ma le azzurre non si scompongono e rimettono subito un mini break di vantaggio.

Da 4-3 si passa a 7-4 per le italiane e servizio: le due coppie vanno punto a punto fino al 9-7, quando sul servizio della Paolini il diritto della Andreeva si spegne a rete e con il punteggio di 10-7, Errani e Paolini portano a casa il primo oro della storia del tennis italiano alle Olimpiadi.