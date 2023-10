Errore sul match point e pallata all'arbitro, clamoroso all'Atp 1000 di Shanghai

Lo sfogo per aver sbagliato una volée a un passo dalla vittoria e dall'approdo al tabellone principale dell'Atp 1000 di Shanghai è costato caro al tennista Marc Polmans: frustrato per l'errore appena commesso, l'australiano scaglia un dritto particolarmente violento verso la sua sinistra, proprio dove si trova il giudice di sedia, colpendolo in pieno volto.

Come da regolamento, pertanto, per lui scatta l'immediata squalifica e l'addio al sogno di raggiungere il primo turno del main draw del prestigioso torneo cinese. A beneficiare dell'inatteso epilogo dell'incontro è il nostro connazionale Stefano Napolitano, che andrà quindi ad aggiungersi agli altri cinque italiani presenti nel tabellone principale: oltre lui, infatti, saranno presenti Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Fabio Fognini.

Il breve video che mostra l'episodio incriminato sta facendo rapidamente il giro dei social e del web. Marc Polmans, testa di serie numero 4 del tabellone di qualificazione al main drow del torneo Atp 1000 di Shanghai si trova in una posizione favorevole rispetto al nostro connazionale. Dopo aver conquistato il primo parziale col punteggio di 7-6, l'australiano si trovava davanti per 6-5 nel tie break del secondo set, quindi a un passo dall'agognata vittoria. Con l'intenzione di mettere pressione al nostro connazionale e chiudere il punto il prima possibile, il numero 140 del ranking mondiale si porta a rete, ma sbaglia una volée di rovescio in avanzamento su una palla tenuta bassa dell'italiano.

Fuori di sé per l'errore appena commesso, a causa del quale aveva vanificato il primo match point dell'incontro, Marc Polmans sfoga tutta la sua frustrazione scagliando la pallina verso la sua sinistra con un potente dritto. Il giudice di sedia viene centrato in pieno volto, e ormai per il tennista australiano non c'è più nulla da fare: non c'è scusa che tenga, il regolamento parla chiaro, e Polmans viene immediatamente squalificato. Dalle stelle alle stalle nel tempo di una voléè di rovescio. Un episodio che ricorda ciò che accadde a Denis Shapovalov durante gli ottavi di finale di Coppa Davis tra Canada e Gran Bretagna nel 2017: anche allora l'epilogo fu lo stesso.

Sarà quindi l'italiano Stefano Napolitano ad approdare al primo turno del tabellone principale del prestigioso torneo di Shanghai. Si tratta della terza volta che il numero 555 del ranking riesce a raggiungere, a 28 anni, il main draw di un Atp 1000: le due volte precedenti a Roma con una wild card. Resta vivo quindi il sogno di vincere il primo match a livello Atp.