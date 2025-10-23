La fidanzata di Sinner entra "in famiglia": cosa è successo a Vienna

Il debutto vincente di Jannik Sinner all'Atp 500 di Vienna contro il tedesco Daniel Altmaier che ha surclassato con un netto 6-0, 6-2 è stato reso ancora più felice dalla presenza della sua famiglia (padre e madre) ma anche della fidanzata Laila Hasanovic, la 24enne modella danese che ha osservato dagli spalti la prova del suo Jannik ma non da sola come accaduto in altre occasioni.

Una prima volta assoluta

A dimostrare che ormai il fidanzamento tra i due è più che ufficiale visto che dura già da alcuni mesi, per la prima volta la Hasanovic ha assistito all'incontro nel box riservato ai genitori del numero due del mondo, la madre Siglinde e il padre Hanspeter, con una sorta di "ingresso ufficiale" nella famiglia Sinner. I bene informati raccontano pure che a Vienna Jannik e Laila hanno consumato alcuni pasti insieme alla famiglia dell'altoatesino.

"Non parlo della vita privata"

In pubblico sì, ma sempre con la riservatezza che lo contraddistingue, poco tempo fa lo stesso Sinner a una domanda ben specifica sul suo rapporto con Hasanovic ha risposto di essere innamorato "ma non parlo della mia vita privata ", senza fornire quindi altri dettagli ma confermando sostanzialmente le voci e gli avvistamenti degli ultimi mesi quando si era recato per un paio di giorni a Copenaghen dalla modella o quando i due hanno condiviso alcuni giorni di svago e relax tra le meravigliose acque della Costa Smeralda.

Chi è Laila Hasanovic

Con oltre 600 post e circa 385mila follower su Instagram, la modella è molto attiva sui social dove pubblica scatti della sua vita privata alternandoli ad altri che riguardano la sua sfera lavorativa. In passato, Laila è stata legata sentimentalmente al figlio di Michael Schumacher, Mick, con il quale ha avuto una relazione di circa tre anni.

Anche se è danese, le sue origini sono bosniache: già dal 2013 ha iniziato ad affacciarsi al mondo della moda diventando gradualmente influencer e attirando molti marchi di moda. Tra i suoi lavori più importanti la collaborazione con Armani e Prada Beauty e nel 2019 oltre ad aver rappresentato la Danimarca a un'edizione di Miss Universo riuscendo ad arrivare tra le finaliste per il titolo.