Dopo il forfait alle Olimpiadi, Sinner torna a Montreal

Jannik Sinner, dopo il forfait causa tonsillite alle Olimpiadi di Parigi, torna in campo. Il numero uno al mondo, infatti, sarà a Montreal dal 6 agosto per difendere il titolo del Master 1000 canadese. Nell'edizione 2023 del Canadian Open, infatti, l'altoatesino si impose per 6-4, 6-1 contro l'australiano Alex De Minaur, inaugurando una stagione trionfale culminata con il primo titolo Slam in Australia e il successivo posto numero 1 nel ranking Atp.

La sua presenza era già stata annunciata dagli organizzatori del torneo ma la conferma ufficiale è arrivata dal suo allenatore, Darren Cahill, che ha pubblicato su Instagram una storia in aeroporto nella quale si legge la scritta "Air Canada", chiaro indizio della partenza per il Nordamerica. I 1000 punti in palio nel ranking - pari a quasi tutto il vantaggio su Novak Djokovic e Carlos Alcaraz - saranno preziosissimi per mantenere invariato il distacco. SInner ha un doppio vantaggio nei confronti degli inseguitori, sia perchè il serbo e lo spagnolo sono impegnati sulla terra rossa parigina, sia perché potrà, con una settimana a disposizione, tornare a familiarizzare con la sua superficie preferita, ossia il cemento.

Dopo il Canada, a stretto giro (12-19 agosto) è in programma il Masters 1000 di Cincinnati, altro appuntamentoche vedrà la partecipazione del numero uno al mondo, prima di affacciarsi ai nastri di partenza di Flushing Meadows per lo Us Open.

Sinner L'azzurro ha raggiunto Johne Juan Carlosa quota 8 settimane al vertice della classifica Atp, mettendo nel mirino mostri sacri come Marat, Borise Andy Roddick. Tutto dipenderà, però, proprio dai risultati che l'italiano otterrà da Montreal fino alla prossima primavera, dove dovrà replicare quanto fatto nella passata stagione per confermarsi, ancora una volta, al primo posto.