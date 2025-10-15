È il giorno di Sinner-Tsitsipas: chi è l’avversario e dove vedere la gara

I punti chiave
È arrivato il giorno dell'inizio del cosiddetto "torneo esibizione" del Six King Slam arabo con cifre da capogiro per i partecipanti e soprattutto per il vincitore. Dopo un periodo non certo fortunato con il ritiro a Shanghai a causa dei crampi, il numero due del mondo Jannik Sinner aprirà il torneo ritrovandosi l'avversario greco Stefanos Tsitsipas, attuale numero 24 del ranking mondiale.
Chi è l'avversario
Dotato di un gran dritto con l'erba come superficie preferita e, quindi, Wimbledon come torneo preferito, il 27enne Tsitsipas è il tennista greco più vincente di tutti i tempi raggiungendo il terzo posto in classifica nell'agosto 2021, il massimo della sua carriera, e vantando ben 11 vittorie contro avversari posizionati nel podio mondiale. È stato sei volte semifinalista nei tornei del Grande Slam con la partecipazione alle finali del Roland Garros 2021 e dell'Australian Open 2023 entrambe perse contro Djokovic. Il greco tiene in bacheca 12 titoli Atp tra cui Il Master 1000 di Monte Carlo del 2021, 2022 e 2024 oltre ad aver vinto l titolo delle Next Gen Apt Finals del 2018 all'età di 20 anni e il titolo delle Nitto Atp Finals del 2019 all'età di 21 anni diventando il più giovane campione di quest'ultimo torneo da Hewitt, 20 anni, nel 2001.
I precedenti con Sinner
Tsitsipas è uno dei pochi tennisti del circuito che può vantare di essere in vantaggio negli scontri diretti con Jannik: sei vittorie a tre e nell'ultimo scontro ha prevalso Tsitsipas nella semifinale di Montecarlo del 2024 con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. L'ultima vittoria di Sinner nei suoi confronti, invece, risale al 2023 nel girone eliminatorio delle Atp Finals con un doppio 6-4. Ma come sta l'altotesino? Adesso bene come ha dichiarato nelle ultime ore alla vigilia del debutto. "Ho fatto due giorni di pausa" dopo i crampi a Shanghai, "e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino, e speriamo di finire per bene l'anno".
Dove vedere la gara
L'incontro si gioca oggi, mercoledì 15 ottobre, alle ore 18.30 ma per gli appassionati non ci sono buone notizie: non sarà trasmesso in chiaro ma sarà un'esclusiva degli abbonati Netflix che ne detiene i diritti televisivi. Il vincitore di questa sfida troverà in semifinale il serbo Novak Djokovic.