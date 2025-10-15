È il giorno di Sinner-Tsitsipas: chi è l’avversario e dove vedere la gara

È arrivato il giorno dell'inizio del cosiddetto "torneo esibizione" del Six King Slam arabo con cifre da capogiro per i partecipanti e soprattutto per il vincitore. Dopo un periodo non certo fortunato con il ritiro a Shanghai a causa dei crampi, il numero due del mondo Jannik Sinner aprirà il torneo ritrovandosi l'avversario greco Stefanos Tsitsipas, attuale numero 24 del ranking mondiale.

Chi è l'avversario

Dotato di un gran dritto con l'erba come superficie preferita e, quindi, Wimbledon come torneo preferito, il 27enne Tsitsipas è il tennista greco più vincente di tutti i tempi raggiungendo il terzo posto in classifica nell'agosto 2021, il massimo della sua carriera, e vantando ben 11 vittorie contro avversari posizionati nel podio mondiale. È stato sei volte semifinalista nei tornei del Grande Slam con la partecipazione alle finali del Roland Garros 2021 e dell'Australian Open 2023 entrambe perse contro Djokovic. Il greco tiene in bacheca 12 titoli Atp tra cui Il Master 1000 di Monte Carlo del 2021, 2022 e 2024 oltre ad aver vinto l titolo delle Next Gen Apt Finals del 2018 all'età di 20 anni e il titolo delle Nitto Atp Finals del 2019 all'età di 21 anni diventando il più giovane campione di quest'ultimo torneo da Hewitt, 20 anni, nel 2001.

I precedenti con Sinner

Tsitsipas è uno dei pochi tennisti del circuito che può vantare di essere in vantaggio negli scontri diretti con Jannik: sei vittorie a tre e nell'ultimo scontro ha prevalso Tsitsipas nella semifinale di Montecarlo del 2024 con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4. L'ultima vittoria di Sinner nei suoi confronti, invece, risale al 2023 nel girone eliminatorio delle Atp Finals con un doppio 6-4. Ma come sta l'altotesino? Adesso bene come ha dichiarato nelle ultime ore alla vigilia del debutto. " Ho fatto due giorni di pausa " dopo i crampi a Shanghai, " e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino, e speriamo di finire per bene l'anno ".

Dove vedere la gara

L'incontro si gioca oggi, mercoledì 15 ottobre, alle ore 18.

30 ma per gli appassionati non ci sono buone notizie: non sarà trasmesso in chiaro ma sarà un'esclusiva degli abbonati Netflix che ne detiene i diritti televisivi. Il vincitore di questa sfida troverà in semifinale il serbo Novak Djokovic.