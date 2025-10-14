Six King Slam 2025, i montepremi: tutte le cifre di partecipanti e vincitore

Finalmente ci siamo: torna l'appuntamento con il Six Kings Slam, la ricca esibizione di Riyad (Arabia Saudita), in programma dal 15 al 18 ottobre, che vedrà protagonisti sei tra i migliori giocatori al mondo. Si ripartirà dal titolo vinto nella prima edizione da Jannik Sinner, anche quest'anno tra i protagonisti del torneo che si troverà di fronte i rivali Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Si giocherà sul cemento indoor del "The Venue", un impianto che può ospitare 8.000 spettatori. Il format è lo stesso del 2024. Ci sarà un tabellone con due giocatori direttamente in semifinale grazie a un "bye", e quattro impegnati nel primo turno. Oltre alla finalissima per il titolo, è in programma anche una finale per il terzo posto.

Si gioca da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre. In mezzo ci sarà un giorno di riposo (venerdì 17) perché il regolamente Atp non consente ai tennisti di giocare per tre giorni consecutivi in un'esibizione.

Il tabellone

Ai nastri di partenza ci saranno sei giocatori, tutti invitati dagli organizzatori. Si tratta di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, che sosituisce l'infortunato Jack Draper. Di conseguenza a due di loro è stato riservato un bye - e partiranno direttamente in semifinale - mentre gli altri quattro disputeranno i quarti di finale. A saltare un turno saranno Alcaraz e Djokovic, mentre Sinner affronterà Tsitsipas, giocatore che sta vivendo un lungo periodo di crisi. L'altro incontro metterà invece di fronte Zverev e Fritz. Sinner e Alcaraz potranno affrontarsi solo in finale. Lo spagnolo figura infatti nella parte alta del tabellone e attende uno tra Zverev e Fritz. Dall'altra parte del tabellone c'è invece Jannik, che in caso di vittoria contro Tsitsipas sfiderebbe Djokovic in semifinale.

I partecipanti

Carlos Alcaraz (Spagna)

Numero 1 al mondo

Tornei vinti in stagione: Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, Us Open, Tokyo

Tornei vinti in carriera: 24

Jannik Sinner (Italia)

Numero 2 al mondo

Tornei vinti in stagione: Australian Open, Wimbledon, Pechino

Tornei vinti in carriera: 21

Alexander Zverev (Germania)

Numero 3 al mondo

Tornei vinti in stagione: Monaco di Baviera

Tornei vinti in carriera: 24

Taylor Fritz (Stati Uniti)

Numero 4 al mondo

Tornei vinti in stagione: Stoccarda, Eastbourne

Tornei vinti in carriera: 10

Novak Djokovic (Serbia)

Numero 5 al mondo

Tornei vinti in stagione: Ginevra

Tornei vinti in carriera: 100

Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Numero 24 al mondo

Tornei vinti in stagione: Dubai

Tornei vinti in carriera: 12

Il calendario

Mercoledì 15 ottobre – Quarti di finale

Dalle ore 18.30 italiane

Sinner (Ita) vs Tsitsipas (Gre)

Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)

Giovedi 16 ottobre - Semifinali

Dalle ore 18.30 italiane

Alcaraz (Spa) vs vincente Zverev-Fritz

Novak Djokovic (Srb) vs vincente Sinner-Tsitsipas

Sabato 18 ottobre – Finali

Dalle ore 18.30 italiane

Finale 3° posto: perdente prima semifinale – perdente seconda semifinale

Finale 1° posto: vincente prima semifinale – vincente seconda semifinale The stage is set.

Here’s how the battle for the crown unfolds in Riyadh:

Oct 15 — Quarter Finals

Oct 16 — Semi Finals

Oct 18 — Finals & 3rd place match



Only one King will rise.

ANB Arena, Riyadh

Dove vedere il Six Kings Slam

A differenza della scorsa edizione il Six Kings Slam si potrà seguire solo su Netflix, che fa il suo ingresso a tutti gli effetti nel mondo del tennis, dopo aver già trasmesso alcune esibizioni singole. Ma questo è l'evento tennistico principale. Potranno seguirlo gli abbonati in streaming, previo abbonamento, e in TV tramite Smart TV. Non è prevista la diretta in chiaro.

Montepremi

Anche quest'anno il Six Kings Slam avrà un montepremi da record. Tutti i partecipanti percepiranno infatti 1,5 milioni di dollari per la sola partecipazione al torneo, che da solo vale più del trionfo in tutti i Masters 1000 del circuito. Il vincitore intascherà un assegno da 6 milioni di dollari: premio che rende il torneo il più ricco della storia del tennis.

Gli unici tornei del circuito Atp che si avvicinano a questa cifra sono gli US Open (5 milioni di dollari al campione 2025) e le(quest’anno il campione imbattuto porterebbe a casa 5,07 milioni di dollari).