Dopo Gstaad Berrettini trionfa anche a Kitzbühel: il tennista romano torna fra i primi 40 al mondo

Matteo Berrettini, con il parziale di 7-5, 6-3 batte Hugo Gaston e vince il secondo torneo consecutivo sulla terra rossa, nell'Atp 250 di Kitzbühel, dopo la vittoria a Gstaad della scorsa settimana. Dal match contro Cachin dello scorso 16 luglio fino ad oggi, Berrettini ha messo in fila ben 10 vittorie consecutive, senza lasciare neppure un set agli avversari, con un parziale di 20 set a 0. Nove sono anche i tiebreak vinti dal tennista romano, tutti consecutivi, che lo hanno riportato, grazie a questo successo, alla posizione numero 40 in classifica mondiale.

Inizio di finale in totale equilibrio con Berrettini che si è trovato di fronte un avversario particolarmente tosto, soprattutto con un gioco in anticipo e con variazioni che hanno reso particolarmente difficile trovare spazi all'italiano, soprattutto in risposta. ll capitolino non si è però dato per vinto e, oltre a mantenere il servizio, è riuscito a prendersi il break nell'undicesimo gioco dove, dopo essere stato sotto 40-0, ha messo in fila cinque punti consecutivi che gli hanno concesso di servire per il primo set, concluso col parziale di 7-5.

A quel punto la sfida sembra cambiare, dato che Berrettini nel primo game del secondo set ha due possibilità di strappare subito il servizio ma Gaston tiene botta e ritorna il totale equilibrio. La parità regna sovrana sino al quinto game, quando il tennista romano ha ribaltato ancora una volta la situazione, grazie ad un doppio fallo di Gaston e un diritto lungolinea chirurgico dell'italiano, che ha garantito il secondo break del match. A quel punto Berrettini ha nuovamente cominciato a martellare l'avversario, riuscendo a trovare un ulteriore break nel successivo game di servizio del francese che lo ha portato a servire per il match.

L'azzurro però ha subito il ritorno del francese che ha strappato uno dei due break concessi ma nel game successivo, l'italiano lascia un solo 15 all'avversario e con l'ennesimo break, col parziale di 6-3 bissa il successo a Kitzbühel ipochi giorni dopo il trionfo di Gstaad.