"Guardami, piccolo maiale": la frase choc di Fognini a Moutet

Ancora una piccola macchia nella splendida carriera di Fabio Fognini, uno dei talenti italiani più forti degli ultimi decenni ma troppo spesso sopra le righe per l'atteggiamento tenuto in campo nei confronti degli avversari. Qualcosa è andato storto, stavolta, al termine della gara del primo turno dell'Atp di Stoccarda con la sconfitta maturata in tre set dal francese Corentin Moutet che ha vinto contro il ligure con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3.

La frase incriminata

È un video che è rapidamente diventato virale sui social a far scoppiare la polemica: se nella gara non si erano registrati particolari attriti tra i due, evidentemente qualcosa covava dentro Fognini che ha palesato nei pochi secondi che vanno dalla stretta di mano sotto rete a quella rivolta all'arbitro. Il 38enne di Sanremo, infatti, non ha fatto altro che fissare l'avversario dicendogli qualcosa che i più attenti hanno tradotto con " Guardami, piccolo maiale ", detto in francese (si sente bene principalmente l'espressione " Regarde-moi! Regarde-moi "), con Moutet che lo ha ignorato del tutto, ha salutato l'arbitro senza rivolger nemmeno uno sguardo a Fognini.

« Regarde-moi ! »



Poignée de main TENDUE entre Fabio Fognini et Corentin Moutet.pic.twitter.com/4NEib8tltQ — Univers Tennis (@UniversTennis) June 10, 2025

Le ipotesi su questa reazione

Come detto, nulla faceva presagire a un finale del genere anche se durante la gara si erano registrati alcuni momenti in cui Mutet ha provocato il suo avversario italiano. Come ipotizzato da Tennisworlditalia, l'avversario francese avrebbe esultato più volte in serbo quando Fognini ha lasciato per strada alcuni punti con esclamazioni quali " Idemo " e Ajde " che ha appreso, probabilmente, dal suo tecnico Petar Popovic. Da qui, si tratta soltanto di ipotesi, Fognini potrebbe aver covato un certo risentimento sfociato nell'espressione sopra descritta a fine gara.

Le numerose "fogninate"

Più volte in passato abbiamo assistito al nostro Fabio prendersela con l'arbitro, ad esempio: proprio sull'erba sono storiche le immagini in cui Fognini ha avuto un acceso battibecco con l'arbitro Pascal nella gara contro Melzer (nel 2017) per aver dato punto all'avversario con la pallina che, secondo il ligure, era finita esattamente sulla riga tanto da aver sollevato anche il gesso. In quell'occasione, però, pure il direttore di gara si era messo a ridere dopo aver visto il tennista azzurro buttarsi per terra, sconsolato, facendo una specie di show anche per il pubblico presente.

Tante altre volte, però, è stata una maggiore tensione a essere protagonista tanto da essere stato squalificato dall'arbitro nel torneo Atp di Barcellona di

quest'anno per aver rivolto alcune espressioni ingiuriose. Spesso è stato richiamato per aver "accusato" il pubblico di essere troppo rumoroso ma anche per aver scagliato e rotto numerose racchette nel corso della sua carriera.