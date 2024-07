“I fischi? Hanno esagerato”. E dopo la vittoria contro il francese Musetti bacia il tricolore

Ascolta ora 00:00 00:00

Il folle weekend di Lorenzo Musetti si è concluso come meglio non poteva, con una vittoria nel primo match dei Giochi olimpici di Parigi 2024 contro l'idolo locale Gael Monfils. Il tennista italiano ci ha messo tutto quello che ha potuto per raggiungere il risultato, cuore e anima per tenere alto l'orgoglio del tricolore dopo la sconfitta di appena 24 ore prima nel torneo lava Laguna Croatia Open di Umago, in Croazia, contro l'argentino Francisco Cerundolo. Ma la vittoria di Musetti ha un sapore speciale non solo per l'impresa compiuta per esserci ma, soprattutto, perché è arrivata dopo i fischi che lo stadio gli ha riservato al suo ingresso in campo, in barca a qualunque norma di rispetto del fair play e del sentimento olimpico.

Ma poi si è preso orgogliosamente la sua rivincita. " È stata la mia risposta ai fischi con cui i tifosi francesi presenti hanno accolto il mio ingresso in campo. Capisco il tifo per l'atleta di casa, figuriamoci, ma un 'pizzico' hanno esagerato ", ha spiegato Musetti dopo la vittoria, quando ha tirato anche fuori un moto di italica fierezza, indicando a tutti il tricolore. " Dopo aver risposto sul campo, vincendo nettamente una partita che si commenta da sola, alla fine mi è venuto di indicargli il nostro tricolore ", ha detto subito dopo la vittoria, avvenuta in due set, contro Monfils. " Non ho avuto il tempo di avvertire la stanchezza, anzi sono felice della mia reazione alla sconfitta contro Cerundolo ", ha spiegato ancora il tennista italiano.

Dopo aver perso contro Cerundolo, il carrarino ha iniziato un tour de force che, solo grazie all'aereo privato messo a disposizione dal torneo croato, gli ha permesso di presentarsi puntuale all'appuntamento di Parigi e di vincere il match. Ora sul suo percorso c'è un nuovo argentino, Mariano Navone, che Musetti è chiamato a battere per proseguire il suo cammino nel tennis olimpico. Ma il carrarino non è l'unico italiano che sta andando avanti nel suo cammino nei giochi olimpici.

Oltre a Musetti, infatti, hanno passato il turno anche, entrato in tabellone come "ripescato", al posto del grande assente, Jannik Sinner, e. A fermarsi è stato, sconfitto all'esordio dall'americano Tommy Paul e, quindi, fuori dal torneo singolo.