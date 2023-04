Tennis, impresa di Arnaldi a Madrid: batte Ruud in 2 set e vola al terzo turno

Continua la favola di Matteo Arnaldi al torneo di Madrid. Dopo la prima vittoria in carriera in un Masters 1000, il 22enne di Sanremo si è qualificato al terzo turno grazie al successo contro il norvegese Casper Ruud (n.4 del mondo), battuto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco.

Una prestazione super per Arnaldi che, per la prima volta di fronte a un Top 5, è stato perfetto sia sul piano tattico che psicologico. Il ligure è stato molto continuo nel rendimento dei colpi, mettendo a segno 35 vincenti e chiudendo il match con l'84% di prime di servizio in campo. Continua invece il periodo no di Ruud che ha confermato le difficoltà dell'ultimo periodo, mostrando tanta confusione e poca lucidità nelle scelte. Un'involuzione preoccupante per il norvegese, che era stato la grande sorpresa della stagione 2022.

FORZA



Qualifier Arnaldi takes out third seed Casper Ruud for the biggest win of his career!#MMOpen @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/3OitDC9kjS — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2023

Il racconto del match

L'inizio di Matteo è ottimo, gioca con grande personalità, tira tanti vincenti e dimostra anche molto acume tattico. L'azzurro riesce a strappare il servizio nel quarto game, ma Ruud reagisce immediatamente con il controbreak. La partita gira nell'interminabile ottavo game. Il gioca dura undici minuti, con Arnaldi che guadagna il break di vantaggio alla quarta occasione. Da qui inizia un lungo blackout per Ruud che va in confusione totale: prima perde il set, poi i primi due game del secondo set subendo un parziale di 17 punti a zero. Arnaldi non ne approfitta per allungare sul 3-0 e servizio (era avanti 0-40 nel terzo game), ma conserva il break di vantaggio fino alla fine, regalandosi così la vittoria più importante della sua carriera.

Homerun



A rare code violation for Casper Ruud as he drops the first set 6-3 to Matteo Arnaldi in Madrid...#MMOpen pic.twitter.com/703YEiMNrh — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2023

Per l'italiano si tratta della settima vittoria in otto match disputati tra Madrid e Barcellona, la conferma di un momento da favola: "Non so cosa dire - ammette - A Barcellona ho giocato molto bene, qui a Madrid ci sono condizioni completamente diverse. La pressione era su Ruud, ho cercato di entrare mentalmente libero in campo. Sto cercando di sfruttare l'esperienza che ho acquisito negli ultimi mesi. Con Munar sarà una bella partita, ma adesso cerco di vivere con gioia questo momento".

'Maybe the stadium, maybe the pressure... I tried to go on the court free, and I played the best match of my life'



Matteo Arnaldi loves the big stage #MMOpen pic.twitter.com/VHtHGuyhke — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2023

Con questa vittoria il tennista ligue consolida l'ingresso in Top 100 (è virtualmente n. 97 ATP), affronterà al terzo turno lo spagnolo Jaume Munar (n. 88), che ha eliminato l'olandese Griekspoor, ritiratosi dopo aver perso il primo set. Sarà la rivincita del match giocato la scorsa settimana a Barcellona e vinto dall'italiano in due set (6-3, 6-4). Tra i due c'è anche un precedente a livello Challenger datato giugno 2022 a Perugia, vinto dallo spagnolo. Un match tutto da giocare, ma di sicuro alla portata di Arnaldi.