Incubo Berrettini, fuori dal Queen's prima di giocare: cosa è accaduto

Non ci sarà, purtroppo, nessun riscatto neppure al Queen's: Matteo Berrettini annuncia infatti il proprio ritiro dal torneo che si gioca sull'erba del celebre club londinese ancor prima di scendere in campo.

Un 2023 da incubo, quello del 27enne tennista romano, che sembra non avere pace. Salta così l'incontro programmato contro Emil Ruusuvuori, che si sarebbe dovuto giocare nella giornata di domani, lunedì 19 giugno, e soprattutto salta la possibilità di difendere il titolo del prestigioso tornao Atp 500 del Queen's, che Berrettini aveva conquistato sia nel 2021 che nel 2022, sconfiggendo rispettivamente Cameron Norrie (col risultato di 6-4, 6-7, 6-3) e Filip Krajinović (7-5, 6-4).

Il tennista azzurro deve fare presumibilmente ancora una volta i conti con problemi di natura fisica, reduce, peraltro, da uno stop di 90 giorni per via di un infortunio agli addominali. Tornato in campo dopo la sosta forzata, Berrettini aveva subito sull'erba di Stoccarda una durissima sconfitta contro l'amico e connazionale Lorenzo Sonego (6-1, 6-2 in favore del tennista torinese), uscendo dal campo in lacrime.

L'annuncio del forfait è stato diffuso dal profilo Twitter del celebre torneo londinese. "Sono molto triste per il fatto di rinunciare al torneo e di non poter difendere il titolo" , si legge nel messaggio comparso su Queens Tennis, "auguro al torneo e a tutti coloro che sono coinvolti una settimana di successo. Spero di tornare il prossimo anno".

La speranza per Berrettini era quella di ritrovare la giusta forma fisica per affrontare la stagione su erba, sua superficie prediletta, ed arrivare in condizione al prestigioso Torneo di Wimbledon, dove ottenne il suo miglior risultato in uno Slam raggiungendo la finale contro Novak Djokovic nel 2021 (persa col risultato di 7-6, 4-6, 4-6, 3-6). Non solo sarà molto dura riavvicinarsi a un traguardo del genere, ma la strada sui prati dell'All England Lawn Croquet Club sarà ancora più impervia per via dei punti perduti in classifica. I 750 punti bruciati tra Stoccarda (250 per la vittoria in finale su Andy Murray) e Queen's (500) faranno slittare il tennista romano al di fuori della Top 30: cosa che significa, in sostanza, non essere testa di serie e incontrare degli avversari di un certo spessore fin dai primi turni. Il torneo partirà il prossimo 3 luglio, ma per allora sarà difficile che la situazione possa migliorare in modo significativo.

Nell'anno in corso, per il momento, Matteo Berrettini ha disputato solo 17 partite ufficiali, con un magro bilancio di nove vittorie e otto sconfitte.