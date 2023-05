Internazionali, attesa per Sinner e Fognini: gli italiani in campo oggi

Nella speranza che le condizioni meteo siano più clementi di ieri con la sessione serale annullata a causa della pioggia, sarà una domenica intensa al Foro Italico nella settima giornata degli Internazionali di Tennis 2023 che si aprirà con la nostra Camila Giorgi di scena al Centrale e si chiuderà con Jannik Sinner che scenderà in campo di sera: in mezzo il derby tutto italiano tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi di scena al Pietrangeli.

L'avversario di Sinner

L'italiano numero uno e all'ottavo posto del ranking Atp ha vinto il secondo turno, in scioltezza, contro l'australiano kokkinakis 6-1 6-4 in un'ora e 18 minuti e oggi dovrà affrontare il russo Alexander Schevchenko, numero 93 del ranking Atp che dopo aver superato le qualificazioni per entrare agli Internazionali, al primo turno ha avuto la meglio contro l'argentino Baez 6-3 6-4. I due non hanno mai giocato contro ma l'altoatesino è pronto a dar continuità al suo tennis dopo l'infortunio di Barcellona che non gli ha consentito di partecipare agli Atp di Madrid. Sinner giocherà questa sera, non prima delle 20.30, sul Campo Centrale.

Fognini e Giorgi, belli di giorno

Come detto, tra i big match del diurno scenderanno in campo Camila Giorgi, numero 37 del ranking Wta, che ha vinto i primi due turni contro l'olandese Rus in tre set e la russa Alexandrova al secondo turno. L'avversaria della 31enne di Macerata oggi sarà la ceca Karolina Muchova (numero 52 Wta) che ha eliminato la nostra Martina Trevisan dopo una battaglia durata quasi tre ore con il punteggio di 6-3 3-6 5-7. Tra le due c'è stato un solo precedente, il secondo turno a Wimbledon 2021. " La conosco e mi ricordo quella sfida che ho perso in tre set – ha dichiarato Camila - Ma questa sarà una partita diversa, non solo per la superficie. Spero di riuscire a giocare un match solido, soprattutto di testa" .

Super atteso dal pubblico che lo ha applaudito e incitato nella gara vinta al tie-break 6-3 7-6 contro il serbo Kecmanovic è Fabio Fognini, entrato agli Internazionali con una wild card e giocando un tennis solido e di altissimo livello come hanno dimostrato i colpi fatti vedere al "Pietrangeli" l'altro ieri. Avversario di giornata sarà il danese Holger Rune, numero 7 del ranking Atp che nel secondo turno ha sconfitto con un doppio 6-3 il francese Fils.

Il recupero delle gare di ieri

Come abbiamo visto sul Giornale.it, saranno recuperati oggi i due match annullati per pioggia nelle scorse ore: alle ore 11 scenderà in campo il palermitano Marco Cecchinato contro lo spagnolo numero 21 Roberto Bautista Agut. Nel primo pomeriggio (dipenderà dalla durata delle due gare precedenti), si recupererà al Pietrangeli il derby tutto italiano tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, gara che si sarebbe dovuta disputare sul Campo Centrale ieri sera. Per tutti gli appassionati che si troveranno al Foro Italico, tra gli altri scenderanno in campo anche il serbo Novak Djokovic da ieri diventato numero due al mondo perchè scavalcato da Carlos Alcaraz, che se la vedrà contro il bulgaro Grigor Dmitrov. Sarà la giornata della gara tra Danil Medvedev, numero 3 al mondo, contro Emil Ruusuvori e del greco Stefanos Tsitsipas contro il portoghese Nuno Borges.