Internazionali Roma, eliminato Fabio Fognini: vince Rune in due set

Non ce l'hatta a superare lo scoglio danese rappresentato da Holger Rune, numero 7 del mondo: Fabio Fognini si è arreso in due set dopo un'ora e 16 minuti di gioco con il punteggio di 6-4 6-2. Agli ottavi di finale dovrà affrontare l'australiano Alexei Popyrin, numero 77 della classifica Atp.

La gara di Fognini

Inizio da incubo per il tennista di Sanremo che dopo aver tenuto il servizio, ha perso cinque game consecutivi con Rune che si è portato agevolmente sul 5-1. Il pubblico di casa ha spinto l'italiano che è riuscito a rimontare portandosi sul 5-4 ma non è bastato, il primo set si è chiuso per 6-4. Se possibile, il secondo set è iniziato peggio del primo con un secco 4-0 per il danese che ha vinto due break e Fognini sempre più in ombra. Con uno scatto d'orgoglio è riuscito a vincere il primo game del set annullando una palla break che avrebbe portato fatto andare Rune sul 5-0. Si riparte, quindi, dal 4-1 ma non basta: entrambi mantengono il punto nel proprio turno di battuta e il set si conclude 6-2 per Rune. Tra le statistiche negative spiccano i errori 17 gratuiti e soltanto il 50% di punti vinti con la prima.

Peccato: le gare vinte convincendo contro Murray e Kecmanovic avevano fatto sperare nell'impresa ma il punteggio è stato netto. Il pubblico affluito numeroso nelle precedenti gare ha fatto spostare l'incontro tra Fognini e Rune sulla Grand Stand Arena per motivi di sicurezza " che non avremmo potuto garantire sul Pietrangeli, vista l'affluenza riscontrata nel match di Fabio con Kecmanovic ", ha dichiarato Angelo Binaghi, presidente della Fitp, in merito alla decisione di far giocare il match tra il campione italiano e il talento danese alla Grand Stand arena e non sullo storico campo.

Bene Cecchinato, eliminata pure la Giorgi

L'unica buona notizia della mattinata riguarda Marco Cecchinato che, in gran spolvero, ha eliminato lo spagnolo Bautista Agut con una prestazione super con un doppio 6-2 in un'ora e 17 minuti di gioco: adesso dovrà attendere il vincitore della sfida tra Fritz e Hanfmann. Male, invece, Camila Giorgi che non sfrutta a dovere ben sette set point nel primo set contro la tennista ceca Karolina Muchova che ha vinto il primo al tie-break e poi nettamente, il secondo, con il punteggio di 6-2. Non è riuscita, così, a vendicare la sconfitta rimediata dall'altra italiana, Martina Trevisan, sconfitta due giorni fa 6-3 3-6 5-7.